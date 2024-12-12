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Культура и шоу-бизнес

Бейонсе выступит на футбольном матче в США

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 08:57 Фото: Instagram/beyonce
25 декабря певица выступит в США во время перерыва матча между Houston Texans и Baltimore Ravens, сообщает Zakon.kz.

Громкая новость в мире шоу-бизнеса и спорта стала известна из страницы Бейонсе в Instagram. Таким образом певица также анонсировала свое рождественское выступление.

Что касается самой игры, то она пройдет на NRG Stadium.

На днях Billboard назвал Бейонсе величайшей поп-звездой XXI века, следом мама певицы сделала заявление после обвинений Jay-Z и P. Diddy в изнасиловании девочки. А Лига чемпионов УЕФА вернется в 2025 году: стали известны лидеры и аутсайдеры.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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