Бейонсе выступит на футбольном матче в США
Фото: Instagram/beyonce
25 декабря певица выступит в США во время перерыва матча между Houston Texans и Baltimore Ravens, сообщает Zakon.kz.
Громкая новость в мире шоу-бизнеса и спорта стала известна из страницы Бейонсе в Instagram. Таким образом певица также анонсировала свое рождественское выступление.
Что касается самой игры, то она пройдет на NRG Stadium.
На днях Billboard назвал Бейонсе величайшей поп-звездой XXI века, следом мама певицы сделала заявление после обвинений Jay-Z и P. Diddy в изнасиловании девочки. А Лига чемпионов УЕФА вернется в 2025 году: стали известны лидеры и аутсайдеры.
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