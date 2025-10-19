Кайрат Нуртас стал звездой футбольного матча в Астане
Фотографиями с выступления популярного казахстанского исполнителя поделилась пресс-службу ФК "Астана" на своей странице в Instagram.
"В честь последней игры на нашем родном поле в этом сезоне, мы решили устроить сюрприз для любимых болельщиков!", – говорилось в анонсе матча.
Со слов очевидцев футбольного шоу, усилия организаторов не остались напрасными. Приглашенной эстрадной звезде действительно удалось сделать атмосферу на встрече двух грандов отечественного футбола – "Астана" и "Актобе" поистине феерической.
Фото: Instagram/fca.astana
Известно, что в этот вечер был установлен новый рекорд посещаемости в истории Казахстанской Премьер-Лиги. Матч посетили 28 211 зрителей и это новый максимум чемпионата за все годы проведения.
Помимо Кайрата Нуртаса и толпы футбольных фанатов, отличились и сами спортсмены. Обе команды на двоих забили 8 голов, но победителем в голевой перестрелке стала "Астана". Матч завершился со счетом 5:3.
Теперь астанинцы поедут в Алматы бороться за чемпионство с местным "Кайратом".
