Кайрат Нуртас стал звездой футбольного матча в Астане

Вечером 19 октября в Астане на поле “Астана Арена” певец выступил во время перерыва матча между столичным клубом и футболистами из города Актобе, сообщает Zakon.kz.

Фотографиями с выступления популярного казахстанского исполнителя поделилась пресс-службу ФК "Астана" на своей странице в Instagram.

"В честь последней игры на нашем родном поле в этом сезоне, мы решили устроить сюрприз для любимых болельщиков!", – говорилось в анонсе матча.

Со слов очевидцев футбольного шоу, усилия организаторов не остались напрасными. Приглашенной эстрадной звезде действительно удалось сделать атмосферу на встрече двух грандов отечественного футбола – "Астана" и "Актобе" поистине феерической.

Фото: Instagram/fca.astana

Известно, что в этот вечер был установлен новый рекорд посещаемости в истории Казахстанской Премьер-Лиги. Матч посетили 28 211 зрителей и это новый максимум чемпионата за все годы проведения.

Помимо Кайрата Нуртаса и толпы футбольных фанатов, отличились и сами спортсмены. Обе команды на двоих забили 8 голов, но победителем в голевой перестрелке стала "Астана". Матч завершился со счетом 5:3.

Теперь астанинцы поедут в Алматы бороться за чемпионство с местным "Кайратом".

Днем ранее в Астане определили нового чемпиона "Казахстан Барысы – 2025".