Культура и шоу-бизнес

Развод Самойловой и Джигана: назначена дата встречи в суде

российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова, рэпер Джиган, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 14:55 Фото: Instagram/samoylovaoxana
Известная российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова и рэпер Джиган (настоящее имя – Денис Устименко-Вейнштеин), которые шокировали поклонников разводом, встретятся в суде, сообщает Zakon.kz.

Об этом 15 октября 2025 года стало известно из материалов дела о расторжении брака.

"Назначена беседа на 28 октября", – следует из документа, опубликованного на сайте мировых судей Москвы.

Фото: mos-sud.ru

Под публикациями Оксаны и Джигана в Instagram поклонники продолжают писать различные комментарии. Если одни поддерживают решение многодетной мамы, то другие хотят воссоединения семьи:

  • "Ищу жену".
  • "Мне даже жалко Джигу".
  • "Сначала накосячит, потом песни посвящает!"
  • "Оксана + Денис + Ариэлла + Лея + Мая + Давид = семья".
  • "Вы сильная, красивая. Дай Бог обязательно будете счастливой".
  • "Ты уже давно не жена Джигана. Это он теперь муж Самойловой!"
  • "Оксана еще удивит тем, что разведется, и наконец-то будет свободной. Там столько силы держится".
  • "Мне очень нравится эта семья! Давно подписана на них! Очень хочется, чтобы они были счастливы вместе!"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 14:55
"Меня не любили": после новостей о разводе Самойлова делает признание, Джиган отвечает ей песней

О том, что Самойлова подала на развод с Джиганом после 13 лет брака, стало известно 9 октября 2025 года. Супруги никак не комментировали разлад в семье, но 13 октября Оксана прервала молчание.

Денис и Оксана познакомились в 2010 году, а в 2012-м они официально зарегистрировали брак. У супругов четверо детей: три дочери – Ариела, Лея, Майя и один сын – Давид.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
