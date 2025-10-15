Развод Самойловой и Джигана: назначена дата встречи в суде
Об этом 15 октября 2025 года стало известно из материалов дела о расторжении брака.
"Назначена беседа на 28 октября", – следует из документа, опубликованного на сайте мировых судей Москвы.
Фото: mos-sud.ru
Под публикациями Оксаны и Джигана в Instagram поклонники продолжают писать различные комментарии. Если одни поддерживают решение многодетной мамы, то другие хотят воссоединения семьи:
- "Ищу жену".
- "Мне даже жалко Джигу".
- "Сначала накосячит, потом песни посвящает!"
- "Оксана + Денис + Ариэлла + Лея + Мая + Давид = семья".
- "Вы сильная, красивая. Дай Бог обязательно будете счастливой".
- "Ты уже давно не жена Джигана. Это он теперь муж Самойловой!"
- "Оксана еще удивит тем, что разведется, и наконец-то будет свободной. Там столько силы держится".
- "Мне очень нравится эта семья! Давно подписана на них! Очень хочется, чтобы они были счастливы вместе!"
О том, что Самойлова подала на развод с Джиганом после 13 лет брака, стало известно 9 октября 2025 года. Супруги никак не комментировали разлад в семье, но 13 октября Оксана прервала молчание.
Денис и Оксана познакомились в 2010 году, а в 2012-м они официально зарегистрировали брак. У супругов четверо детей: три дочери – Ариела, Лея, Майя и один сын – Давид.