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Джуд Лоу признался, как борода и усы повлияли на его личную жизнь

Джуд Лоу признался, как борода и усы повлияли на его личную жизнь, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 08:36 Фото: Instagram/judehlaw
Неожиданное заявление о личной жизни в эфире программы Jimmy Kimmel Live сделал 51-летний британский актер актер. Джуд Лоу рассказал, как борода и усы повлияли на его отношения с женой, сообщает Zakon.kz.

Актер признался, что ради роли ветерана ФБР Терри Хаска ему пришлось отрастить густые усы, чтобы соответствовать персонажу из 80-х. Накладные усы ему не подошли: каждый раз при улыбке они предательски соскальзывали. Поэтому актер отрастил бороду, а его супруге пришлось с этим согласиться.

Жена актера Филиппа Коан не любит растительность на лице, но ей уже не в первый раз приходится мириться с ней в образе мужа.

Джуд Лоу в роли короля Генриха VIII, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 08:36

Фото: кадр из х/ф "Зачинщик"

Звезда Голливуда отращивал бороду для роли короля Генриха VIII в фильме "Зачинщик" в течение целого года – и по словам знаменитости, его избранница за это время буквально "забыла, как он выглядит".

Зато, когда актер вернулся к прежнему образу, он заметил, что жена вновь смотрит на него с интересом.

Ранее зажигательный танец 56-летнего Владимира Преснякова с женой восхитил подписчиков. Известная белорусская и российская поп-певица Наталья Подольская 4 декабря 2024 года опубликовала видео с ним в Instagram.

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