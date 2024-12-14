Дженнифер Лопес показала фото с мамой

13 декабря на своей странице в Instagram певица опубликовала совместные фотографии с мамой, сообщает Zakon.kz.

Джей Ло публично поздравила маму с днем рождения, призналась в любви и поблагодарила за то, что она рядом.

Гваделупе Родригес исполнилось 79 лет. Известно, что сейчас мать и дочь наладили общение. Ведь судя по комментариям, раньше женщинам было тяжело находить общий язык и взаимопонимание по целому ряду вопросов.

А отец семерых детей и любимец публики Джуд Лоу получил персональную звезду на голливудской Аллее славы.