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Культура и шоу-бизнес

Дженнифер Лопес показала фото с мамой

День рождения, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 06:56 Фото: Instagram/jlo
13 декабря на своей странице в Instagram певица опубликовала совместные фотографии с мамой, сообщает Zakon.kz.

Джей Ло публично поздравила маму с днем рождения, призналась в любви и поблагодарила за то, что она рядом.

Гваделупе Родригес исполнилось 79 лет. Известно, что сейчас мать и дочь наладили общение. Ведь судя по комментариям, раньше женщинам было тяжело находить общий язык и взаимопонимание по целому ряду вопросов.

А отец семерых детей и любимец публики Джуд Лоу получил персональную звезду на голливудской Аллее славы.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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