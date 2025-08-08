#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Дженнифер Лопес опубликовала танец казахстанок и взорвала соцсети

Дженнифер Лопес, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2025 12:57 Фото: Instagram/jlo
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес опубликовала в своих Instagram-сторис видео с танцем группы казахстанских девушек, сообщает Zakon.kz.

Ролик звезда разместила 8 августа. На видео девушки зажигательно танцуют под ее новый хит Birthday. 

Пользователи массово начали делиться под reels восторженными комментариями, выражая гордость за соотечественниц и восхищение вниманием мировой звезды.

  • Ух ты, как здорово увидеть это в сторис у Джей Ло, девчонки – молодцы!
  • Джей Ло поставила это в историю 48 секунд назад!
  • Молодцы, девочки, сама JLO сделала репост у себя!
  • Офигеть, это же Актобе!

А ранее акимат Алматы обратился с важной информацией касательно концерта Дженнифер Лопес. 

Айсулу Омарова
