Дженнифер Лопес опубликовала танец казахстанок и взорвала соцсети

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес опубликовала в своих Instagram-сторис видео с танцем группы казахстанских девушек, сообщает Zakon.kz.

Ролик звезда разместила 8 августа. На видео девушки зажигательно танцуют под ее новый хит Birthday. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ZHULDYZ YELUBAY | DANCE | AKX (@zhuzyalala) Пользователи массово начали делиться под reels восторженными комментариями, выражая гордость за соотечественниц и восхищение вниманием мировой звезды. Ух ты, как здорово увидеть это в сторис у Джей Ло, девчонки – молодцы!

Джей Ло поставила это в историю 48 секунд назад!

Молодцы, девочки, сама JLO сделала репост у себя!

Офигеть, это же Актобе! А ранее акимат Алматы обратился с важной информацией касательно концерта Дженнифер Лопес.



