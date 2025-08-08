Дженнифер Лопес опубликовала танец казахстанок и взорвала соцсети
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес опубликовала в своих Instagram-сторис видео с танцем группы казахстанских девушек, сообщает Zakon.kz.
Ролик звезда разместила 8 августа. На видео девушки зажигательно танцуют под ее новый хит Birthday.
Пользователи массово начали делиться под reels восторженными комментариями, выражая гордость за соотечественниц и восхищение вниманием мировой звезды.
- Ух ты, как здорово увидеть это в сторис у Джей Ло, девчонки – молодцы!
- Джей Ло поставила это в историю 48 секунд назад!
- Молодцы, девочки, сама JLO сделала репост у себя!
- Офигеть, это же Актобе!
А ранее акимат Алматы обратился с важной информацией касательно концерта Дженнифер Лопес.
