Филипп Киркоров задумался о третьем ребенке
Фото: Instagram/fkirkorov
Российский певец Филипп Киркоров не исключил появления третьего ребенка, сообщает Zakon.kz.
Он признался, что задумывается о возможности завести третьего ребенка, но только в случае, если в его жизни появится любимый человек. Об этом артист рассказал в эфире программы "Однажды…" на НТВ.
"Пока нужно поставить на ноги моих двоих – подростков, которым 13 и 14 лет. Сейчас для них непростой период. Но если встречу человека, может быть, появится и третий ребенок", – сказал Киркоров.
Он также отметил, что сейчас находится в состоянии "публичного одиночества" – это, по его словам, часть его профессионального образа. "Не могу позволить себе ошибку", – добавил артист.
А ранее беременная жена Кайрата Нуртаса закрыла аккаунт в соцсетях после критики из-за откровенных нарядов.
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