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Культура и шоу-бизнес

Певица Адель столкнулась с решением суда

Песня, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 04:54 Фото: Instagram/adele
Бразильский композитор Тониньо Жераес подал иск против британской певицы, сообщает Zakon.kz.

Композитор утверждает, что "Million Years Ago" 2015 года – это плагиат его классической композиции "Mulheres" 1995 года. Как пишет The Guardian, он требует:

  • возмещения упущенных авторских прав;
  • компенсацию морального ущерба в размере 160 тыс. долларов;
  • лишения Адель авторства на песню.

Суд в Бразилии приял его сторону и постановил об изъятии из обращения по всему миру этой песни. Теперь судебный запрет грозит бразильским дочерним компаниям Sony и Universal, стримингам и лейблам Адель штрафом в размере восьми тыс. долларов "за каждый акт несоблюдения".

"Они должны немедленно и во всем мире прекратить использование, воспроизведение, редактирование, распространение или коммерциализацию песни", – говорится в постановлении суда.

Недавно на заброшенном складе в США нашли неизданные треки Майкла Джексона.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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