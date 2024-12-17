Певица Адель столкнулась с решением суда

Бразильский композитор Тониньо Жераес подал иск против британской певицы, сообщает Zakon.kz.

Композитор утверждает, что "Million Years Ago" 2015 года – это плагиат его классической композиции "Mulheres" 1995 года. Как пишет The Guardian, он требует:

возмещения упущенных авторских прав;

компенсацию морального ущерба в размере 160 тыс. долларов;

лишения Адель авторства на песню.

Суд в Бразилии приял его сторону и постановил об изъятии из обращения по всему миру этой песни. Теперь судебный запрет грозит бразильским дочерним компаниям Sony и Universal, стримингам и лейблам Адель штрафом в размере восьми тыс. долларов "за каждый акт несоблюдения".

"Они должны немедленно и во всем мире прекратить использование, воспроизведение, редактирование, распространение или коммерциализацию песни", – говорится в постановлении суда.

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