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Культура и шоу-бизнес

Певицу Адель обвинили в распространении лжи

Недвижимость, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2025 08:08 Фото: Instagram/adele
Владелец особняка в Англии обвинил певицу в том, что она распространила слухи о живущих в доме привидениях, сообщает Zakon.kz.

Теперь якобы из-за этого никто не хочет покупать его, пишет The Guardian. Оказалось, что Адель арендовала поместье Lock House, в котором ранее располагался монастырь, в 2012 году в течение шести месяцев. В то же время певица в беседе с американским телеканалом CBS сказала, что находит этот особняк "довольно пугающим".

При этом Адель не говорила, что в здании живут призраки, но СМИ растиражировали новость о "доме с привидениями". Один журнал даже включил коттедж в список домов с привидениями, в которых живут знаменитости.

Фото: theguardian

Владелец особняка заявил, что уже почти 14 лет не может продать дом. В этом он обвинил Адель, которая якобы распугала покупателей и испортила репутацию объекта. Пока певица воздерживается комментировать заявление владельца Lock House.

А владелица особняка, который снимали в фильме "Секс в большом городе", добилась от властей Нью-Йорка установки ограждения.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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