Известная телеведущая Ляйля Султанкызы улетела из Казахстана
Фото: Instagram/sultankyzy
Сегодня, 18 декабря 2024 года, известной казахстанской журналистке и телеведущей Ляйле Султанкызы исполняется 47 лет. В связи с этим она улетела из страны, сообщает Zakon.kz.
Свой новый возраст телеведущая решила встретить в столице Франции. Красивыми кадрами из Парижа на фоне Эйфелевой башни именинница поделилась в Instagram.
"С днем рождения, дочь Султана", – подписала видео Ляйля.
Своих подписчиков, друзей и всех тех, кто поздравляет ее с новым возрастом, именинница попросила направить средства в благотворительный фонд.
"Подарим счастье еще одной семье", – заключила Султанкызы.
Фолловеры и коллеги по цеху поздравили именинницу и пожелали ей всего самого хорошего:
- "Поздравляем! Желаем всего самого хорошего!"
- "Пусть сыновья вас радуют всегда. Будьте здоровы. Желаю красивой старости".
- "Моя Ляйляша, поздравляю с новым возрастом! Желаю тебе счастья и всего самого хорошего!"
- "С днем рождения. Будьте здоровы. Никогда не болейте. Благополучия вашей семье. Пусть улыбка никогда не сходит с вашего лица. Вы – сильная".
19 сентября 2024 года Ляйля Султанкызы опубликовала редкие фото с матерью и поделилась наставлением, которое получила от родительницы. Но оно вызвало неоднозначную реакцию подписчиков.
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