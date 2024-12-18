Известная телеведущая Ляйля Султанкызы улетела из Казахстана

Сегодня, 18 декабря 2024 года, известной казахстанской журналистке и телеведущей Ляйле Султанкызы исполняется 47 лет. В связи с этим она улетела из страны, сообщает Zakon.kz.

Свой новый возраст телеведущая решила встретить в столице Франции. Красивыми кадрами из Парижа на фоне Эйфелевой башни именинница поделилась в Instagram.

"С днем рождения, дочь Султана", – подписала видео Ляйля.

Своих подписчиков, друзей и всех тех, кто поздравляет ее с новым возрастом, именинница попросила направить средства в благотворительный фонд.

"Подарим счастье еще одной семье", – заключила Султанкызы.

Фолловеры и коллеги по цеху поздравили именинницу и пожелали ей всего самого хорошего:

"Поздравляем! Желаем всего самого хорошего!"

"Пусть сыновья вас радуют всегда. Будьте здоровы. Желаю красивой старости".

"Моя Ляйляша, поздравляю с новым возрастом! Желаю тебе счастья и всего самого хорошего!"

"С днем рождения. Будьте здоровы. Никогда не болейте. Благополучия вашей семье. Пусть улыбка никогда не сходит с вашего лица. Вы – сильная".

19 сентября 2024 года Ляйля Султанкызы опубликовала редкие фото с матерью и поделилась наставлением, которое получила от родительницы. Но оно вызвало неоднозначную реакцию подписчиков.