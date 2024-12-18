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Культура и шоу-бизнес

Известная телеведущая Ляйля Султанкызы улетела из Казахстана

Известная телеведущая Ляйля Султанкызы улетела из Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 11:19 Фото: Instagram/sultankyzy
Сегодня, 18 декабря 2024 года, известной казахстанской журналистке и телеведущей Ляйле Султанкызы исполняется 47 лет. В связи с этим она улетела из страны, сообщает Zakon.kz.

Свой новый возраст телеведущая решила встретить в столице Франции. Красивыми кадрами из Парижа на фоне Эйфелевой башни именинница поделилась в Instagram.

"С днем рождения, дочь Султана", – подписала видео Ляйля.

Своих подписчиков, друзей и всех тех, кто поздравляет ее с новым возрастом, именинница попросила направить средства в благотворительный фонд.

"Подарим счастье еще одной семье", – заключила Султанкызы.

Фолловеры и коллеги по цеху поздравили именинницу и пожелали ей всего самого хорошего:

  • "Поздравляем! Желаем всего самого хорошего!"
  • "Пусть сыновья вас радуют всегда. Будьте здоровы. Желаю красивой старости".
  • "Моя Ляйляша, поздравляю с новым возрастом! Желаю тебе счастья и всего самого хорошего!"
  • "С днем рождения. Будьте здоровы. Никогда не болейте. Благополучия вашей семье. Пусть улыбка никогда не сходит с вашего лица. Вы – сильная".

19 сентября 2024 года Ляйля Султанкызы опубликовала редкие фото с матерью и поделилась наставлением, которое получила от родительницы. Но оно вызвало неоднозначную реакцию подписчиков.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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