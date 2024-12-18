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Культура и шоу-бизнес

77-летний Арнольд Шварценеггер взорвал сеть новым образом

77-летний Арнольд Шварценеггер перевоплотился в Санта-Клауса, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 14:45 Фото: Instagram/schwarzenegger
Легендарный американский актер Арнольд Шварценеггер, известный всем как терминатор, вернулся к съемкам. На этот раз директор по экшену студии Netflix примерил на себя роль Санта-Клауса в новой рождественской комедии "Человек с мешком", сообщает Zakon.kz.

Сам 38-й губернатор Калифорнии поделился эмоциями на личной странице в Instagram.

"Санта-Клаус едет в город! Фантастически сниматься вместе с Аланом Ритчсоном. Нью-Йорк – отличное место для работы, и я не могу дождаться, чтобы поделиться этим праздничным настроением со всеми", – написал предприниматель в подписи к снимку.

Режиссером картины выступает Адам Шенкман – создатель знаменитого мюзикла "Лак для волос".

Примечательно, что для роли актеру пришлось примерить новый образ – теперь он с седой бородой и длинными волосами.

Стоит отметить, что это уже не первая праздничная роль для актера. В 1996 году его герой в комедии "Подарок на Рождество" искал идеальную игрушку для сына.

В комментариях пользователи Сети поблагодарили за необычный дуэт.

Дата премьеры пока не объявлена. Поклонники уже заявили, что с нетерпением ждут выхода картины на экраны.

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Шварценеггер, несмотря на свою занятость, уделяет время дополнительному образованию. Осенью 2024 года стало известно, что он получил докторскую степень в университете.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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