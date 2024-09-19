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Арнольд Шварценеггер получил докторскую степень в университете

Образование, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 08:18 Фото: Instagram/schwarzenegger
18 сентября актер и политик Арнольд Шварценеггер получил почетную докторскую степень в частном берлинском университете Hertie School, сообщает Zakon.kz.

Интересную новость "Терминатор" разместил на своей странице в Instagram. Также событием поделилась и пресс-служба университета.

Шварценеггер удостоился этой чести за свою борьбу с изменением климата и развитие гражданского общества. На торжественной церемонии актера поздравил вице-канцлер Германии Роберт Хабек. Чиновник отметил деятельность кинозвезды в создании возобновляемых источников энергии во время его работы в качестве губернатора американского штата Калифорния.

Образование, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 08:18

Фото: Instagram/schwarzenegger

Между тем мировые работодатели массово жалуются на зумеров.

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