Арнольд Шварценеггер получил докторскую степень в университете
Фото: Instagram/schwarzenegger
18 сентября актер и политик Арнольд Шварценеггер получил почетную докторскую степень в частном берлинском университете Hertie School, сообщает Zakon.kz.
Интересную новость "Терминатор" разместил на своей странице в Instagram. Также событием поделилась и пресс-служба университета.
Шварценеггер удостоился этой чести за свою борьбу с изменением климата и развитие гражданского общества. На торжественной церемонии актера поздравил вице-канцлер Германии Роберт Хабек. Чиновник отметил деятельность кинозвезды в создании возобновляемых источников энергии во время его работы в качестве губернатора американского штата Калифорния.
Фото: Instagram/schwarzenegger
Между тем мировые работодатели массово жалуются на зумеров.
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