77-летний Арнольд Шварценеггер в третий раз стал дедушкой

Дочь знаменитого американского культуриста Арнольда Шварценеггера объявила общественности радостную новость. Кэтрин родила третьего ребенка от звезды Marvel Криса Пратта, сообщает Zakon.kz.

Писательница и актер назвали мальчика Форд Фицджеральд Шварценеггер Пратт.

Согласно опубликованному посту в Instagram, малыш появился на свет 8 ноября 2024 года.

Стоит отметить, что исполнитель главной роли в фильме "Стражи Галактики" и дочь "железного Арни" уже воспитывают двоих дочерей.

"Мы рады объявить о рождении нашего сына Форда Фицджеральда. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо, а брат и сестры Форда в восторге от его появления. Мы чувствуем такую благодать и благодарность. С любовью, Кэтрин и Крис", – говорится в совместном заявлении родителей.

Комментаторы сразу же стали поздравлять семью. Среди них отметилась и мама Кэтрин, Мария Шрайвер.

"Этот малыш сорвал настоящий родительский джекпот! По части бабушек и дедушек – в том числе. Скорпионы рулят", – прокомментировала важное событие бывшая жена Арнольда Шварценеггера.

Фото: Instagram/prattprattpratt

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