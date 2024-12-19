Казахстанец на тое перепутал змею с казы
Фото: pexels
Одной из задач ведущего праздника является организация настоящего веселья, которое запомнится хозяевам и гостям мероприятия. С этим великолепно справляются казахстанские шоумены Бекзат Аманкос и Серик, сообщает Zakon.kz.
На одном из прошедших мероприятий один из участников принял участие в конкурсе, где должен был на ощупь отгадать, что находится в коробке. Первая попытка оказалась провальной.
Мужчина, потрогав змею, решил, что в ящике спрятали казы. Впрочем, он угадал со второй попытки. Реакция игрока позабавила не только гостей, но и пользователей Сети.
Преодолев боязнь, мужчина даже станцевал со змеей.
На видео присутствует ненормативная лексика.
- Казах в любой ситуации: "Казы".
- Сколько же он выпил.
- Молодец.
- У меня дома есть, – отмечают комментаторы.
В ноябре эти же ведущие отдыхали во Вьетнаме. Тогда они продемонстрировали успехи в танцевальном искусстве под композицию "Айдахар" казахстанской группы "Ирина Кайратовна" на одной из улиц курортного городка Нячанг.
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