Поминки с фестивалем еды перепутали туристы в Таиланде

В тайской провинции Накхон Си Тхаммарат группы иностранцев перепутали похоронное мероприятие с праздником еды, сообщает Zakon.kz.

Фото и видео инцидента опубликовал 2 февраля на своей странице в Facebook Чаранторн Чареомкиад. Оказалось, что поминальные мероприятия проводила его семья, передает местное издание The Thaiger.

Со слов мужчины, иностранные туристы приняли обстановку за шведский стол, но хозяева решили их накормить и проявили гостеприимство.

Фото: Facebook/Charantorn Chaloemkiad

Позже семья все же объяснила мужчинам, что они случайно попали на похороны, а не в ресторан. Иностранцы извинились за недоразумение и поблагодарили за еду и доброжелательность.

Фото: Facebook/Charantorn Chaloemkiad

Выяснилось, что это уже второй случай появления иностранцев. Первая группа также случайно забрела к ним на поминки в конце января и приняла застолье за фестиваль еды.

Видео быстро распространились по тайским соцсетям и набрали множество комментариев – от осуждения туристов до похвалы хозяев поминального мероприятия.

