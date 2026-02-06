#Казахстан в сравнении
Туризм

Поминки с фестивалем еды перепутали туристы в Таиланде

Таиланд, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 08:28 Фото: Facebook/Charantorn Chaloemkiad
В тайской провинции Накхон Си Тхаммарат группы иностранцев перепутали похоронное мероприятие с праздником еды, сообщает Zakon.kz.

Фото и видео инцидента опубликовал 2 февраля на своей странице в Facebook Чаранторн Чареомкиад. Оказалось, что поминальные мероприятия проводила его семья, передает местное издание The Thaiger.

Со слов мужчины, иностранные туристы приняли обстановку за шведский стол, но хозяева решили их накормить и проявили гостеприимство.

Фото: Facebook/Charantorn Chaloemkiad

Позже семья все же объяснила мужчинам, что они случайно попали на похороны, а не в ресторан. Иностранцы извинились за недоразумение и поблагодарили за еду и доброжелательность.

Фото: Facebook/Charantorn Chaloemkiad

Выяснилось, что это уже второй случай появления иностранцев. Первая группа также случайно забрела к ним на поминки в конце января и приняла застолье за фестиваль еды.

Видео быстро распространились по тайским соцсетям и набрали множество комментариев – от осуждения туристов до похвалы хозяев поминального мероприятия.

На днях служба метеорологии Таиланда опубликовала важное предупреждение об аномально жаркой погоде на летний период 2026 года.

Фото Алия Абди
Алия Абди
