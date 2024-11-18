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Казахстанцы отожгли под "Ирину Кайратовну" во Вьетнаме

Казахстанцы отожгли под &quot;Ирину Кайратовну&quot; во Вьетнаме, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 13:32 Фото: pxhere
Отпуск несомненно должен приносить положительные эмоции и восстанавливать силы. Именно так и получилось у шоуменов Бекзата Аманкоса и Серика. Дуэт своим зажигательным танцем на отдыхе во Вьетнаме покорил пользователей Казнета, сообщает Zakon.kz.

Ведущие поделились видео своего танца еще несколько дней назад. Артисты продемонстрировали успехи в танцевальном искусстве на одной из улиц курортного городка Нячанг. Собравшиеся зрители аплодисментами встретили веселых и находчивых. Движения главные герои ролика исполняли под композицию "Айдахар" казахстанской группы "Ирина Кайратовна".

Один из комментаторов иронично отметил: "Я не знаю, кто это, но хочу с ними на отдых".

  • Я обожаю казахов.
  • Всегда от вас веет заряд энергии.
  • Ждем продолжения.
  • И это еще народ не видел, как дети танцуют под "ИК".
  • Если ваша туса не такая же, как эта, то можете меня не звать даже.
  • Ой, ребята, просто супер. Есть среди вас неженатые?
  • Когда казахи отдыхают – остальные наблюдают.
  • Вот класс, – пишут после просмотра подписчики.

Ранее сообщалось, что Максимо Леон из Чили стал приглашенным гостем масштабного культурного мероприятия. Девятилетний вокалист для публики с чувством исполнил песню Димаша Кудайбергена под названием "Ұмытылмас күн".

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