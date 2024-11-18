Казахстанцы отожгли под "Ирину Кайратовну" во Вьетнаме

Отпуск несомненно должен приносить положительные эмоции и восстанавливать силы. Именно так и получилось у шоуменов Бекзата Аманкоса и Серика. Дуэт своим зажигательным танцем на отдыхе во Вьетнаме покорил пользователей Казнета, сообщает Zakon.kz.

Ведущие поделились видео своего танца еще несколько дней назад. Артисты продемонстрировали успехи в танцевальном искусстве на одной из улиц курортного городка Нячанг. Собравшиеся зрители аплодисментами встретили веселых и находчивых. Движения главные герои ролика исполняли под композицию "Айдахар" казахстанской группы "Ирина Кайратовна".

Один из комментаторов иронично отметил: "Я не знаю, кто это, но хочу с ними на отдых".

Я обожаю казахов.

Всегда от вас веет заряд энергии.

Ждем продолжения.

И это еще народ не видел, как дети танцуют под "ИК".

Если ваша туса не такая же, как эта, то можете меня не звать даже.

Ой, ребята, просто супер. Есть среди вас неженатые?

Когда казахи отдыхают – остальные наблюдают.

Вот класс, – пишут после просмотра подписчики.

Ранее сообщалось, что Максимо Леон из Чили стал приглашенным гостем масштабного культурного мероприятия. Девятилетний вокалист для публики с чувством исполнил песню Димаша Кудайбергена под названием "Ұмытылмас күн".