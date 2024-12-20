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Культура и шоу-бизнес

Завершились съемки последнего сезона сериала "Очень странные дела"

Завершились съемки пятого и последнего сезона сериала &quot;Очень странные дела&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 03:20 Фото: Netflix
Netflix объявил о завершении съемок пятого и последнего сезона "Очень странных дел". Стриминг поделился несколькими забавными кадрами с производственной площадки. Судя по снимкам, процесс работы над сериалом был крайне веселым, сообщает Zakon.kz.

"Очень странные дела" – американский научно-фантастический драматический сериал с элементами ужасов, созданный братьями Даффер для стриминг-сервиса Netflix. Дафферы выступают шоураннерами, а также исполнительными продюсерами сериала вместе с Шоном Леви и Дэном Коэном.

Завершились съемки пятого и последнего сезона сериала "Очень странные дела", фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 03:20

Фото: Netflix

Премьера восьми эпизодов первого сезона состоялась на Netflix 15 июля 2016 года. Второй сезон вышел в октябре 2017 года, третий – в июле 2019 года, четвертый был разбит на две части, выпущенные соответственно в мае и июле 2022 года. В феврале 2022 года сериал был продлен на пятый.

Завершились съемки пятого и последнего сезона сериала "Очень странные дела", фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 03:20

Фото: Netflix

Действие сериала разворачивается в 1980-х годах в вымышленном городке Хоукинс, штат Индиана. Жители Хоукинса – дети, подростки и взрослые – сталкиваются с влиянием чуждого и опасного параллельного измерения – "Изнанки".

Ожидается, что пятый сезон выйдет на экраны в мае 2025 года.

Завершились съемки пятого и последнего сезона сериала "Очень странные дела", фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 03:20

Фото: Netflix

В новом сезоне мы увидим весь основной актерский состав, включая Милли Бобби Браун, Вайнону Райдер, Дэвида Харбора, Финна Вулфхарда и Ноа Шнаппа. Из новеньких будет звезда "Терминатора" Линда Хэмилтон, но ее роль остается загадкой.

Завершились съемки пятого и последнего сезона сериала "Очень странные дела", фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 03:20

Фото: Netflix

Сюжет финального сезона пока держится в тайне. Создатели шоу ранее лишь рассказали, что все герои снова объединятся в одну команду, как в прежние времена, и пообещали завершить историю, не оставляя открытых вопросов.

Завершились съемки пятого и последнего сезона сериала "Очень странные дела", фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 03:20

Фото: Netflix

По данным инсайдеров, одним из ключевых персонажей станет Уилл, а в сюжете будет временной скачок. Вероятно, в историю вернется главный злодей Векна.

Ранее стало известно, что Netflix выпустил трейлер фильма от создателей картины "Мстители: Финал". В главных ролях также снялась Милли Бобби Браун из "Очень странных дел".

Аксинья Титова
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