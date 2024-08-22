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Виктория Бекхэм готовится к съемкам сериала о самой себе

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 08:22 Фото: Facebook/victoriabeckham
Стриминг Netflix работает над документальным сериалом о бывшей участнице Spice Girls, а ныне – модном дизайнере и предпринимательнице Виктории Бекхэм, сообщает Zakon.kz.

Как передает Variety, пока еще безымянный проект расскажет о пути Виктории от музыкальной суперзвезды девяностых до современного мэтра моды.

"Возможно, времена Пош Спайс остались позади, но сегодня Бекхэм находится на пути к созданию модной империи, и теперь поклонники смогут увидеть историю, которая стоит за всем этим", – говорится в официальном описании.
Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 08:22

Фото: Facebook/victoriabeckham

В сериале появится сама Виктория и члены ее семьи, а также друзья и коллеги. Продюсированием шоу займется компания ее мужа Дэвида Бекхэма, которая ранее выпустила документальный фильм "Бекхэм".

Две лауреатки премии "Оскар" актрисы Тильда Суинтон и Джулианна Мур сыграли в новом фильме.

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