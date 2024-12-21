#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
523.86
544.34
5.11
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
523.86
544.34
5.11
Культура и шоу-бизнес

Шакира рассекретила имя друга, поддержавшего ее после расставания

Шакира рассекретила друга, подержавшего ее после развода, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 08:21 Фото: Instagram/shakira
47-летняя колумбийская певица Шакира раскрыла имя популярного мужчины, который поддержал ее после расставания с футболистом Жераром Пике, сообщает Zakon.kz.

Среди знаменитостей у Шакиры нашелся близкий друг, который на фоне расставания с бывшим защитником "Барселоны" и сборной Испании по футболу Жераром Пике подставил ей сильное мужское плечо.

Речь о бывшем супруге Гвинет Пэлтроу – солисте Coldplay Крисе Мартине. Об этом звезда поведала в комментарии для материала Rolling Stone.

"Он был рядом со мной, когда мы расстались (с Жераром) и у меня было разбито сердце. Он каждый день проверял, как у меня дела, посылал мне слова поддержки, силы и мудрости. Я вижу в нем человека, который смотрит на жизнь другими глазами, который чувствителен к нуждам других людей и очень чуткий, очень отзывчивый", – высказалась благодарная певица.

Интересно, что после болезненного разрыва с Жераром Пике певица пережила множество романов.

Ходили слухи о романе с Томом Крузом, затем с гонщиком "Формулы-1" Льюисом Хэмилтоном и баскетболистом NBA Джимми Батлером, и, наконец, ухажером артистки стал звезда сериала "Эмили в Париже" Люсьен Лависконт.

Ранее сообщалось, что Селин Дион показала свадебное фото и посвятила трогательный пост мужу.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Звезду шоу "Пацанки" приговорили к шести годам тюрьмы
Культура и шоу-бизнес
05:30, Сегодня
Звезду шоу "Пацанки" приговорили к шести годам тюрьмы
Завершились съемки последнего сезона сериала "Очень странные дела"
Культура и шоу-бизнес
03:20, 21 декабря 2024
Завершились съемки последнего сезона сериала "Очень странные дела"
Российский шоумен Гоген Солнцев не хочет, чтобы сын называл его папой
Культура и шоу-бизнес
02:40, 21 декабря 2024
Российский шоумен Гоген Солнцев не хочет, чтобы сын называл его папой
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: