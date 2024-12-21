Шакира рассекретила имя друга, поддержавшего ее после расставания

47-летняя колумбийская певица Шакира раскрыла имя популярного мужчины, который поддержал ее после расставания с футболистом Жераром Пике, сообщает Zakon.kz.

Среди знаменитостей у Шакиры нашелся близкий друг, который на фоне расставания с бывшим защитником "Барселоны" и сборной Испании по футболу Жераром Пике подставил ей сильное мужское плечо.

Речь о бывшем супруге Гвинет Пэлтроу – солисте Coldplay Крисе Мартине. Об этом звезда поведала в комментарии для материала Rolling Stone.

"Он был рядом со мной, когда мы расстались (с Жераром) и у меня было разбито сердце. Он каждый день проверял, как у меня дела, посылал мне слова поддержки, силы и мудрости. Я вижу в нем человека, который смотрит на жизнь другими глазами, который чувствителен к нуждам других людей и очень чуткий, очень отзывчивый", – высказалась благодарная певица.

Интересно, что после болезненного разрыва с Жераром Пике певица пережила множество романов.

Ходили слухи о романе с Томом Крузом, затем с гонщиком "Формулы-1" Льюисом Хэмилтоном и баскетболистом NBA Джимми Батлером, и, наконец, ухажером артистки стал звезда сериала "Эмили в Париже" Люсьен Лависконт.

Ранее сообщалось, что Селин Дион показала свадебное фото и посвятила трогательный пост мужу.

