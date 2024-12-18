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Культура и шоу-бизнес

Селин Дион показала свадебное фото и посвятила трогательный пост мужу

Селин Дион показала свадебное фото и посвятила трогательный пост мужу, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 17:01 Фото: Instagram/celinedion
Известная канадская певица, автор песен, актриса и композитор Селин Дион сегодня, 18 декабря 2024 года, дала волю чувствам в честь важной даты, сообщает Zakon.kz.

56-летняя исполнительница в своем Instagram опубликовала архивное фото с мужем – канадским музыкальным продюсером Рене Анжелилом, сделанное на их свадьбе.

Под снимком Селин трогательно поздравила супруга, которого не стало восемь лет назад, с годовщиной.

"Ты по-прежнему наполняешь наши сердца каждый день. Ты – все для нас. Мы очень скучаем по тебе. С 30-й годовщиной, моя любовь! Селин... Рене-Шарль, Эдди и Нельсон", – написала Дион.

Многомиллионная армия поклонников поздравила певицу с годовщиной и оставила под публикацией множество восторженных комментариев:

  • "Всегда мило".
  • "Настоящая любовь".
  • "Поздравляю с 30-й годовщиной".
  • "Настоящая любовь длится вечно".
  • "Вот какой должна быть настоящая любовь".
  • "Настоящая любовь никогда не заканчивается".

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Селин Дион познакомилась со своим мужем и менеджером Рене Анжелилом в 1980 году, когда ей было 12, а ему – 38. Они начали отношения в 1988 году и объявили о помолвке в 1991 году. 17 декабря 1994 года они поженились в соборе Монреальской Богоматери. 5 января 2000 года Дион и Анжелил подтвердили свои свадебные клятвы в Лас-Вегасе. Их первый сын, Рене-Шарль Анжелил, родился 25 января 2001 года. А 23 октября 2010 года Дион родила двух здоровых близнецов (Эдди и Нельсона). 14 января 2016 года Рене Анжелил умер в возрасте 73 лет в собственном доме в Лас-Вегасе после продолжительной борьбы с раком.

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В 2022 году Дион диагностировали редкое и неизлечимое неврологическое расстройство – синдром мышечной скованности, также известный как синдром жесткого человека. С тех пор Селин не дает концертов и сократила выходы в свет до минимума. В декабре 2023 года стало известно, что она утратила контроль над телом. 25 июня 2024 года вышел документальный фильм "Я есть: Селин Дион", посвященный карьере певицы и ее борьбе с синдромом мышечной скованности.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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