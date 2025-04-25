Завершился трехгодичный роман экс-звезды "Барселоны" Жерара Пике
Фото: Instagram/3gerardPique
Знаменитый в прошлом испанский футболист Жерар Пике расстался с подругой – 25-летней Чиа, ради которой бросил мать своих двух детей, колумбийскую певицу Шакиру, сообщает Zakon.kz.
По сведениям Mundo Deportivo, экс-защитник "Барселоны" и 25-летняя Клара Чиа расстались после трех лет отношений.
Данную новость также подтвердила журналистка Адриана Дорронсоро в программе Vamos a ver на канале Telecinco.
"Я получила подтверждение, что Жерар и Клара Чиа расстались. Пытаюсь выяснить причины, потому что сообщается о третьих лицах, хотя все еще не до конца ясно. В последние месяцы ходят разговоры о кризисе у пары. Его видели с другой, стало ли это причиной или нет, но разрыв подтвержден". Адриана Дорронсоро
Как передает источник, некоторое время назад Пике был пойман в одном из кафе Майами с другой девушкой.
Фото: Instagram/Shakira
В 2022 году экс-игрок "блауграны" и сборной Испании развелся с поп-дивой Шакирой из-за его отношений с Чиа.
На тот момент у супружеской пары было двое детей, сыновья Милан и Саша.
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