Завершился трехгодичный роман экс-звезды "Барселоны" Жерара Пике

Знаменитый в прошлом испанский футболист Жерар Пике расстался с подругой – 25-летней Чиа, ради которой бросил мать своих двух детей, колумбийскую певицу Шакиру, сообщает Zakon.kz.

По сведениям Mundo Deportivo, экс-защитник "Барселоны" и 25-летняя Клара Чиа расстались после трех лет отношений.

Данную новость также подтвердила журналистка Адриана Дорронсоро в программе Vamos a ver на канале Telecinco.

"Я получила подтверждение, что Жерар и Клара Чиа расстались. Пытаюсь выяснить причины, потому что сообщается о третьих лицах, хотя все еще не до конца ясно. В последние месяцы ходят разговоры о кризисе у пары. Его видели с другой, стало ли это причиной или нет, но разрыв подтвержден". Адриана Дорронсоро

Как передает источник, некоторое время назад Пике был пойман в одном из кафе Майами с другой девушкой.

Фото: Instagram/Shakira

В 2022 году экс-игрок "блауграны" и сборной Испании развелся с поп-дивой Шакирой из-за его отношений с Чиа.

На тот момент у супружеской пары было двое детей, сыновья Милан и Саша.