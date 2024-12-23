#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
523.86
544.34
5.11
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
523.86
544.34
5.11
Культура и шоу-бизнес

Роза Рымбаева окунулась в прошлое

Роза Рымбаева окунулась в прошлое, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 18:50 Фото: Instagram/rozarymbaeva
67-летняя казахстанская певица Роза Рымбаева на радость армии поклонников опубликовала новое видео. Оно размещено 23 декабря 2024 года на ее личной странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

В кадре артистка стоит на сцене и смотрит ролик с собой. Только там транслируются записи прошлых лет.

"Ностальгия по дню, который никогда не вернется..." – кратко отмечено в подписи к видео.

Комментаторы решили поддержать знаменитость, отметив, что она прекрасна и великолепна и тогда, и сейчас.

  • С каждым годом красивее, мудрее и популярнее.
  • Наша Роза Куанышевна, я обожаю вас.
  • Какая красивая песня. А голос просто – космос.
  • Наша гордость, – также отмечают пользователи Сети.

Тем временем сын Рымбаевой Али Окапов оставил пост для размышлений.

"Образ – условный персонаж со своим мышлением, набором эмоций и другими тонкостями. Кто-то любит артиста, а кто-то образ. Но в обоих есть что-то от другого", – написал музыкант.

Ранее один из богатейших азербайджанцев Эмин Агаларов рассказал о лучшем подарке от детей.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Пятая жена Евгения Петросяна похвасталась его подарком
Культура и шоу-бизнес
18:11, Сегодня
Пятая жена Евгения Петросяна похвасталась его подарком
69-летний Дензел Вашингтон получил лицензию священника
Культура и шоу-бизнес
17:13, Сегодня
69-летний Дензел Вашингтон получил лицензию священника
Наташа Королёва зажгла на вечеринке невестки
Культура и шоу-бизнес
16:17, Сегодня
Наташа Королёва зажгла на вечеринке невестки
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: