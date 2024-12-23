Роза Рымбаева окунулась в прошлое
Фото: Instagram/rozarymbaeva
67-летняя казахстанская певица Роза Рымбаева на радость армии поклонников опубликовала новое видео. Оно размещено 23 декабря 2024 года на ее личной странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.
В кадре артистка стоит на сцене и смотрит ролик с собой. Только там транслируются записи прошлых лет.
"Ностальгия по дню, который никогда не вернется..." – кратко отмечено в подписи к видео.
Комментаторы решили поддержать знаменитость, отметив, что она прекрасна и великолепна и тогда, и сейчас.
- С каждым годом красивее, мудрее и популярнее.
- Наша Роза Куанышевна, я обожаю вас.
- Какая красивая песня. А голос просто – космос.
- Наша гордость, – также отмечают пользователи Сети.
Тем временем сын Рымбаевой Али Окапов оставил пост для размышлений.
"Образ – условный персонаж со своим мышлением, набором эмоций и другими тонкостями. Кто-то любит артиста, а кто-то образ. Но в обоих есть что-то от другого", – написал музыкант.
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