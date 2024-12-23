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Культура и шоу-бизнес

Один из богатейших азербайджанцев рассказал о лучшем подарке

Один из богатейших азербайджанцев рассказал о лучшем подарке, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 11:43 Фото: Instagram/eminofficial
Азербайджанский певец и предприниматель Эмин Агаларов (сценический псевдоним Emin) воспитывает четверых детей от разных жен. Несмотря на свою занятость, знаменитость старается всем уделять внимание и быть поддержкой, сообщает Zakon.kz.

22 декабря 2024 года Агаларов разместил небольшой ролик, где в кадре ему задают следующий вопрос: "Назовите самый долгожданный подарок на день рождения. Это, может, что-то нематериальное".

На это артист ответил кратко: "Поцелуй моих детей. Этого вполне достаточно".

Затем в кадре идут отрывки видео, на которых можно увидеть совместное времяпровождение Агаларова с детьми.

У исполнителя хита "Камин" двое сыновей от бывшей жены, дочери президента Азербайджана Лейлы Алиевой: Микаил и Али. Экс-избранница артиста уже после расставания с ним удочерила из детского дома Амину. Агаларов принял и полюбил ее как родную. У бизнесмена также есть дочь Афина от Алены Гавриловой.

"Поцелуй детей – это правда самое большое в мире счастье", – написал Агаларов в подписи к публикации.
  • Трогательное и очень милое видео! Всем деткам крепкого здоровья и счастья!
  • Пусть все дети будут счастливы и здоровы.
  • Это счастье!
  • Как трогательно и мило. Каждому ребенку мира желаю иметь такого же любящего отца.
  • Да, правильные семейные ценности у вас, – отметили комментаторы после просмотра.

Ранее 42-летняя экс-участница поп-группы "ВИА Гра" Вера Брежнева порадовала армию поклонников новыми снимками. Незамысловатая фотосессия привела в восторг фанатов.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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