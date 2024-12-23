Один из богатейших азербайджанцев рассказал о лучшем подарке
22 декабря 2024 года Агаларов разместил небольшой ролик, где в кадре ему задают следующий вопрос: "Назовите самый долгожданный подарок на день рождения. Это, может, что-то нематериальное".
На это артист ответил кратко: "Поцелуй моих детей. Этого вполне достаточно".
Затем в кадре идут отрывки видео, на которых можно увидеть совместное времяпровождение Агаларова с детьми.
У исполнителя хита "Камин" двое сыновей от бывшей жены, дочери президента Азербайджана Лейлы Алиевой: Микаил и Али. Экс-избранница артиста уже после расставания с ним удочерила из детского дома Амину. Агаларов принял и полюбил ее как родную. У бизнесмена также есть дочь Афина от Алены Гавриловой.
"Поцелуй детей – это правда самое большое в мире счастье", – написал Агаларов в подписи к публикации.
- Трогательное и очень милое видео! Всем деткам крепкого здоровья и счастья!
- Пусть все дети будут счастливы и здоровы.
- Это счастье!
- Как трогательно и мило. Каждому ребенку мира желаю иметь такого же любящего отца.
- Да, правильные семейные ценности у вас, – отметили комментаторы после просмотра.
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