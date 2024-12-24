Как скандал с режиссером повлиял на брак Лайвли и Рейнольдса
Фото: Instagram/blakelively
Голивудские актеры Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс стали еще ближе на фоне скандала, связанного с режиссером Джастином Бальдони, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет издание People.
"Райан всегда был для нее поддержкой. У них уникальные отношения, и он гордится ею во многих аспектах", — поделился инсайдер из окружения пары.
Ранее стало известно, что Лайвли подала иск против Джастина Бальдони, режиссера и коллеги по фильму "Все закончится на нас". Она обвинила его в сексуализированных домогательствах и распространении клеветы.
Скандал вызвал резонанс в медийной среде, но, по словам источников, только укрепил связь между Лайвли и Рейнольдсом.
Ранее сообщалось о скандале между Волочковой и Андреевой.
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