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Культура и шоу-бизнес

"Игра в кальмара" возвращается 26 декабря

Игра в кальмара, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 05:15 Фото: Instagram/squidgamenetflix
Сегодня выходит второй сезон дорамы про жестокие игры на выживание, сообщает Zakon.kz.

Сегодня все эпизоды выйдут в "легальных" онлайн-кинотеатрах.

Главный герой снова поучаствует в играх, чтобы выйти на людей, которые их организовали.

"Отменяем все планы на выходные", – восторженно отреагировали на анонс киноманы мира.

Судя по тизеру и комментариям режиссера Хван Дон хека, сюжет нового сезона продолжит историю главного героя Сон Ги-хуна и сосредоточится на его попытке противостоять жестокой системе изнутри. Игрок № 456 вновь вернется на остров, чтобы раскрыть правду о создателях игры и мотивах, которыми они руководствовались.

На экраны также вернется персонаж Ви Ха-джуна, который выживет после событий финала первого сезона. Ли Бен-хон вновь воплотит роль Фронтмена. Ожидается, что в новом сезоне этому герою будет уделено особое внимание.

В начале декабря по этому сериалу на Елисейских полях провели масштабное соревнование.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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