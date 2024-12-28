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Культура и шоу-бизнес

На шоу "Битва экстрасенсов" определился победитель

Шоу, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2024 02:43 Фото: Instagram/angelina_izosimova_official
28 декабря ТНТ показал финал второго сезона мистического проекта "Экстрасенсы. Реванш", где стало известно имя победителя, сообщает Zakon.kz.

В решающих испытаниях встретились любовная ведьма Ольга Якубович, деревенский колдун Александр Саков и питерская колдовка Ангелина Изосимова.

Шоу, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2024 02:43

Фото: скриншот видео

В завершающем эпизоде член жюри и медиум Олег Шепс напомнил Изосимовой, что она занимает не свое место. Ведь ранее его ей уступила Виктория Комахина, которая отказалась от финала из-за третьей беременности. За Ангелиной не заржавело.

"А я считаю, что вы тоже занимаете не свое место. Вы не доросли до судейского кресла!" – ответила ему Изосимова.

Завязалась колдовская потасовка.

Шоу, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2024 02:43

Фото: скриншот видео

К слову такая дерзость участницы оказалась ей на руку. Естественно не без испытаний она и стала обладательницей главного приза.

Победное фото Изосимова разместила на своей странице в Instagram.

А вот второй сезон "Игры в кальмара" получил неоднозначные отзывы мировых критиков.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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