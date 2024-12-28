На шоу "Битва экстрасенсов" определился победитель
Фото: Instagram/angelina_izosimova_official
28 декабря ТНТ показал финал второго сезона мистического проекта "Экстрасенсы. Реванш", где стало известно имя победителя, сообщает Zakon.kz.
В решающих испытаниях встретились любовная ведьма Ольга Якубович, деревенский колдун Александр Саков и питерская колдовка Ангелина Изосимова.
Фото: скриншот видео
В завершающем эпизоде член жюри и медиум Олег Шепс напомнил Изосимовой, что она занимает не свое место. Ведь ранее его ей уступила Виктория Комахина, которая отказалась от финала из-за третьей беременности. За Ангелиной не заржавело.
"А я считаю, что вы тоже занимаете не свое место. Вы не доросли до судейского кресла!" – ответила ему Изосимова.
Завязалась колдовская потасовка.
Фото: скриншот видео
К слову такая дерзость участницы оказалась ей на руку. Естественно не без испытаний она и стала обладательницей главного приза.
Победное фото Изосимова разместила на своей странице в Instagram.
А вот второй сезон "Игры в кальмара" получил неоднозначные отзывы мировых критиков.
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