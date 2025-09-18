#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
541.34
640.73
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
541.34
640.73
6.53
Культура и шоу-бизнес

Мэрилин Керро заявила о возвращении в шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших"

Финалистка шоу &quot;Битва экстрасенсов&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 04:59 Фото: Instagram/devilmarylinkerro
Финалистка шоу "Битва экстрасенсов" из Эстонии Мэрилин Керро вернулась на родину в 2017 году, так и не победив ни в одном из трех сезонов мистического проекта, сообщает Zakon.kz.

Вскоре после завершения шоу у нее появились дети от бизнесмена Марка Александра Хансена, но все-таки пара рассталась. Недавно "ведьма" стала мамой в третий раз, но имя отца ребенка она до сих пор не раскрыла.

В личном блоге Керро записала новое видеообращение, объяснив свой уход с телевидения.

"Я жила в Москве в квартире в доме из кирпича, где энергии не было. В какой-то момент стала осознавать, что теряю себя. Надо было уехать, чтобы набраться сил", – объяснила перемены в жизни экстрасенс.

В последнее время звезда мистического проекта целиком ушла в воспитание троих детей, но сейчас планы изменились. Эстонка озвучила это, когда речь зашла о возвращении в шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших". Мэрилин призналась, что скучает по Москве, съемкам и испытаниям.

"Многие пишут, что хотят меня видеть, забыть не могут, я понимаю. Это будет, но не сейчас. Вернусь к съемкам, наверное, в 2027-м году. Ждите меня", – заявила эстонская ведьма.

Ранее поклонники оказались в шоке от преображения Леры Кудрявцевой.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Динара Сатжан презентовала гениальный арт-объект в Астане
03:59, 19 сентября 2025
Динара Сатжан презентовала гениальный арт-объект в Астане
"Кайрат" разочаровал фанатов в стартовом матче общего этапа Лиги чемпионов
01:58, 19 сентября 2025
"Кайрат" разочаровал фанатов в стартовом матче общего этапа Лиги чемпионов
Игорь Крутой обратился к певице Анне Нетребко
23:20, 18 сентября 2025
Игорь Крутой обратился к певице Анне Нетребко
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: