Мэрилин Керро заявила о возвращении в шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших"

Финалистка шоу "Битва экстрасенсов" из Эстонии Мэрилин Керро вернулась на родину в 2017 году, так и не победив ни в одном из трех сезонов мистического проекта, сообщает Zakon.kz.

Вскоре после завершения шоу у нее появились дети от бизнесмена Марка Александра Хансена, но все-таки пара рассталась. Недавно "ведьма" стала мамой в третий раз, но имя отца ребенка она до сих пор не раскрыла.

В личном блоге Керро записала новое видеообращение, объяснив свой уход с телевидения.

"Я жила в Москве в квартире в доме из кирпича, где энергии не было. В какой-то момент стала осознавать, что теряю себя. Надо было уехать, чтобы набраться сил", – объяснила перемены в жизни экстрасенс.

В последнее время звезда мистического проекта целиком ушла в воспитание троих детей, но сейчас планы изменились. Эстонка озвучила это, когда речь зашла о возвращении в шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших". Мэрилин призналась, что скучает по Москве, съемкам и испытаниям.

"Многие пишут, что хотят меня видеть, забыть не могут, я понимаю. Это будет, но не сейчас. Вернусь к съемкам, наверное, в 2027-м году. Ждите меня", – заявила эстонская ведьма.

