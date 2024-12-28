Второй сезон "Игры в кальмара" получил неоднозначные отзывы

Второй сезон сериала получил смешанные отзывы международных критиков, сообщает Zakon.kz.

Всемирно анонсированный второй сезон сериала "Игра в кальмара" вышел на Netflix 26 декабря. Сразу после выхода он получил 60 баллов на Metacritic, основываясь на 21 рецензии:

10 из отзывов критиков положительные;

10 отзывов смешанные;

один отзыв полностью отрицательный.

Наименьшую оценку, а именно 30 баллов из 100 дал телевизионный критик The Times Джеймс Поневозик. По его мнению, во втором сезоне нет ничего нового.

"Действие и персонажи очень похожи на тех, что были в первой части", – уточнил причину низких баллов критик.

При этом он отметил изящество, с которым в сериале передана тема классовой борьбы.

The Hollywood Reporter тоже скромно оценил новые серии, назвав их "полным разочарованием" и заявив, что южнокорейский хит "теряет свои позиции".

"Во втором сезоне не получилось ни воспроизвести удачные находки первого, ни добавить глубины в мифологию мира", – считает критик издания.

Рецензент The Guardian, составивший смешанный отзыв, жалуется на неуместную затянутость действия и в целом ненужность продолжения с точки зрения повествования. Ведь первый сезон казался законченным произведением и лишь коммерческий успех заставил создателей снять еще. При этом критику понравилось, как сериал поднимает проблему дорогостоящего здравоохранения, из‑за которого здоровье сливается с богатством.

Гораздо более комплиментарную рецензию выпустил Variety, назвавший новые серии "более кровавыми, масштабными и невероятно захватывающими". По мнению журналиста, второй сезон не только достойно развивает темы предшественника, но и предлагает новые углы зрения на проблемы, которые тревожат южнокорейцев:

капиталистическую эксплуатацию;

эрозию морали;

классовое неравенство.

"Сюжет показывает, как незапланированная беременность и другие современные проблемы, например нестабильность криптовалют или плохая информированность влиятельных лиц, могут перевернуть жизни молодых людей, прежде чем они когда-либо смогут обрести опору в обществе", – говорится в статье.

Максимальный балл поставило издание San Francisco Chronicle, назвав продолжение сериала "запутанным триллером с высокими ставками".

А 24 декабря Netflix представил тизер пяти заключительных эпизодов популярного сериала "Кобра Кай".