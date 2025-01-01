Итоги казахстанского проката 2024 года

В 2024 году казахстанское кино не только исправно появлялось в репертуаре кинотеатров, но и бурно обсуждалось зрителями. Порой это было вызвано восхищением, иной раз вызывало дискуссии и неоднозначную реакцию. Несомненно одно – равнодушным оно не оставляло никого, сообщает Zakon.kz.

Что же по цифрам? По состоянию на 30 декабря, общий валовый сбор фильмов национального производства за 2024 год составил 22 539 453 238 тенге, что на 33% больше по сравнению с 2023-м (кассовые сборы которого в свою очередь на 37% больше, чем за 2022 год).

В количественном плане 2024 год также обошел предыдущий – 107 фильмов к 65 (58% ↑). Количество картин, чьи кассовые сборы перешли отметку в млрд тенге, увеличилось по сравнению с прошлым годом с трех до семи.

Топ-10 за 2024 год составляет 50% от общего бокс-офиса, в то время как топ-20 фильмов составляет уже 70% от общего бокс-офиса. 18% снятых картин за 2024 год составляют 70% от общего бокс-офиса.

Кто же вошел в десятку самых кассовых картин?

Дебют Куаныша Бейсека на большом экране – хоррор "Дәстур" – с самого начала вызывал неподдельный интерес зрителей, став настоящим событием в мире казахстанского кинематографа. Результаты не заставили себя ждать – 1,7 млрд тенге.

Фото: скриншот Rentrak

На строчку ниже расположилась драма "Пейиш. Жұмақ ананың табанының астында" кыргызского режиссера Руслана Акуна. Трогательная история о силе материнской любви вышла на экраны казахстанских кинотеатров в канун праздника Наурыз – 21 марта – и принесла ее создателям 1,4 млрд тенге.

Почетное третье место досталось драмеди от продюсера Серика Ибрагимова "Заманback". Картина о взаимоотношениях двух поколений одной семьи заработала в отечественном прокате 1,4 млрд тенге.

Четвертую и пятую строчки занимают успешные франшизные проекты продюсеров Куралай Анарбек и Дариги Бадыковой. Продолжения историй "Брат или брак 3" и "Таптым-ау сені 2" составили 1,3 млрд тенге и 1,1 млрд тенге, соответственно. Отметим, что первая пятерка лидеров занимает около 33% от общего валового сбора по РК среди национальных проектов.

Шестая позиция примечательна тем, что это один из примеров, когда отечественный сериал обзаводится полнометражной версией – комедия "Жездуха". И, как показывают кассовые сборы – пример весьма удачный. Фильм, снятый на базе популярного шымкентского ютюб-шоу, принес его создателям бокс-офис чуть больше чем в миллиард тенге.

Неизменный лидер прошлых лет – Нурлан Коянбаев с франшизой "Бизнес по-казахски" – не просто каждый раз отправлял героев истории в новые города и страны, но и обновлял свой собственный кассовый рекорд. На сей раз известный продюсер оказался лишь на седьмой позиции. Седьмая часть франшизы "Бизнес по-казахски в Бразилии" заработала в прокате миллиард тенге.

На восьмом и девятом местах оказались комедии "Хотя бы кинода 3" и "Кеттік бәрі таста". Фильмы, главные роли в которых сыграл Кайрат Адилгерей, собрали по 900 млн тенге каждый.

Десятку лидеров замыкает криминальная драма "Sheker", снятая по одноименному youtube сериалу. Фанатская база, которая собралась вокруг истории Алдика и Каны, обеспечила картине кассовые сборы в 783 648 691 тенге.

Важно отметить, что в период с 2022 по 2023 год в числе картин, перешагнувших отметку в миллиард тенге, значились только комедии. Прочно удерживая внимание казахстанских зрителей, этот жанр на протяжении многих лет оставлял далеко позади другие. Каждый раз в топе самых кассовых фильмов, а порой и в числе рекордсменов, оказывались именно комедии: франшизы "Бизнес по-казахски" Нурлана Коянбаева, "Таптым-ау сені" Дариги Бадыковой, "Брат или брак" Куралай Анарбековой и так далее. Однако в 2024-м мы можем наблюдать появление и других жанров, которым удалось перешагнуть заветный рубеж, – хоррор и драма.

Фото: скриншот Rentrak

Фото: скриншот Rentrak

Тем самым, если посмотреть в динамике развития жанра, то становится очевидным, что, несмотря на все еще сильные позиции, процент "комедий" за два года начал неуклонно снижаться: от 68% в 2022 году, до 40% в 2024 году. При этом количество тех же драматических фильмов растет: пять – в 2022 году (14%), 11 – в 2023 году (16,9%), и 34 – в 2024 году (35,4%).

Согласно данным системы отчетности Rentrak и дистрибьюторов, итоговые кассовые сборы периода 2022-2024 годы выглядят следующим образом:

Фото: скриншот Rentrak

Фото: скриншот Rentrak