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Видео Кайрата Нуртаса вызвало неоднозначную реакцию

Видео Кайрата Нуртаса вызвало неоднозначную реакцию, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 11:40 Фото: Instagram/kair_n
Новая публикация казахстанского певца Кайрата Нуртаса вызвала неоднозначную реакцию у его подписчиков в Instagram, сообщает Zakon.kz.

30 мая 2024 года артист опубликовал видео, снятое в степи. На кадрах певец скачет на белой лошади.

"Отметь друзей, которые также скачут без седла", – написал Кайрат Нуртас.

Если одни фолловеры остались в восторге от публикации, то другие заметили, что на видео использовано слишком много эффектов. Третьи вовсе указали артисту, что он должен быть рядом с женой и детьми:

  • "Принц на белом коне".
  • "Что бы не сделал, ему идет".
  • "Ты особенный, брат Кайрат".
  • "Видео вышло прям хорошим".
  • "Было бы круто, если чуть уменьшить эффекты".
  • "Откуда вы с Торегали находите таких красивых лошадей. Очень красивые лошади".
  • "Кажется, слишком много эффекта использовано в видео, из-за чего потерялась естественность".
  • "Ваше место не рядом с мамой, а рядом с Жулдыз и детьми... Когда постареете, поймете обиду детей".

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Ранее Кайрат Нуртас разозлил своих хейтеров. Они накинулись на певца из-за подписи к публикации.

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