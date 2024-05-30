Видео Кайрата Нуртаса вызвало неоднозначную реакцию
Фото: Instagram/kair_n
Новая публикация казахстанского певца Кайрата Нуртаса вызвала неоднозначную реакцию у его подписчиков в Instagram, сообщает Zakon.kz.
30 мая 2024 года артист опубликовал видео, снятое в степи. На кадрах певец скачет на белой лошади.
"Отметь друзей, которые также скачут без седла", – написал Кайрат Нуртас.
Если одни фолловеры остались в восторге от публикации, то другие заметили, что на видео использовано слишком много эффектов. Третьи вовсе указали артисту, что он должен быть рядом с женой и детьми:
- "Принц на белом коне".
- "Что бы не сделал, ему идет".
- "Ты особенный, брат Кайрат".
- "Видео вышло прям хорошим".
- "Было бы круто, если чуть уменьшить эффекты".
- "Откуда вы с Торегали находите таких красивых лошадей. Очень красивые лошади".
- "Кажется, слишком много эффекта использовано в видео, из-за чего потерялась естественность".
- "Ваше место не рядом с мамой, а рядом с Жулдыз и детьми... Когда постареете, поймете обиду детей".
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Ранее Кайрат Нуртас разозлил своих хейтеров. Они накинулись на певца из-за подписи к публикации.
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