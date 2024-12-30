Песня звездного отпрыска семьи Бекхэм не понравилась критикам

Песню For ya love в исполнении Круза Бекхэма обругали примерно все музыкальные критики, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mail Online, на песню For ya love юношу вдохновило творчество The Beatles.

По данным издания, музыкальные критики как могли отворачивались, затыкали уши и отключали звук. Разве что один из них оставил утешающий отзыв.

"Не все так плохо. Гитара, например", – оценили инструмент Круза в комментариях.

Слушатели привычно обвинили Бекхемов-младших в кумовстве при продвижении трека. Но тут уже новоиспеченный артист не выдержал и мощно ответил в соцсетях.

"Иисус тоже был непо-бейби", – огрызнулся Круз Бекхэм.

В комментариях стали переживать, что молодого битломана могут обвинить в оскорблении чувств верующих.

Как бы там не было, Рождество благородное семейство в полном составе отметило в Майами.