62-летняя Деми Мур получила первую награду в кино

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии "Золотой глобус", которую называют репетицией "Оскара". Известная актриса Деми Мур впервые за свою карьеру удостоилась этой престижной награды, сообщает Zakon.kz.

Бывшая супруга Брюса Уиллиса завоевала статуэтку за роль в фильме "Субстанция".

Ее эмоциональная речь на сцене не оставила никого равнодушным. Актриса фильма "Непристойное предложение" напомнила, что занимается актерской деятельностью больше 45 лет.

"Но это первый раз, когда я как актриса что-либо выиграла. Невероятно польщена", – уточнила Мур.

Также после слов одного из продюсеров, как подчеркнула фотомодель, она приняла тот факт, что может сниматься в популярных и успешных фильмах, зарабатывать много денег, но не более того.

"Однажды одна женщина сказала мне: "Просто помни, что ты никогда не будешь достаточно хороша для кого-то. Ты сможешь оценить свою ценность только тогда, когда отложишь все эти мерки", – этими словами она завершила свою вдохновляющую речь.

Demi Moore accepts her #GoldenGlobe: "Today I celebrate this as a marker of my wholeness and of the love that is driving me, and for the gift of doing something I love, and being reminded that I do belong." https://t.co/QUzDz2Lepj pic.twitter.com/CWCzDX2xOi — Variety (@Variety) January 6, 2025

Стоит отметить, что Деми Мур появилась на церемонии награждения в роскошном образе, который успела продемонстрировать на странице в Instagram.

До этого значимого события Деми Мур номинировали на премию два раза. Впервые это случилось в 1991 году за роль в фильме "Привидение", и в 1997 году за работу в картине "Если бы стены могли говорить".

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Напомним, главные роли в боди-хорроре 2024 года под названием "Субстанция" исполнили Деми Мур и Маргарет Куолли. Сюжет повествует о постаревшей голливудской звезде, которая принимает препарат с черного рынка, создающий более молодую ее версию с неожиданными побочными эффектами.

Премьера фильма состоялась 19 мая 2024 года на 77-м Каннском кинофестивале в рамках основной программы. По окончании показа фильм удостоился стоячей овации, которая, по словам разных журналистов, длилась то ли девять, то ли одиннадцать или тринадцать минут.

По итогам 2024 года "Субстанция" вошла в более чем 30 списков лучших фильмов.