62-летняя Деми Мур получила первую награду в кино

Бывшая супруга Брюса Уиллиса завоевала статуэтку за роль в фильме "Субстанция".

Ее эмоциональная речь на сцене не оставила никого равнодушным. Актриса фильма "Непристойное предложение" напомнила, что занимается актерской деятельностью больше 45 лет.

Также после слов одного из продюсеров, как подчеркнула фотомодель, она приняла тот факт, что может сниматься в популярных и успешных фильмах, зарабатывать много денег, но не более того.

