Фигура 62-летней Деми Мур вызвала зависть среди участниц праздничных застолий

Американская актриса продемонстрировала прекрасную форму, вызвав волну ажиотажа у женщин, все еще доедающих новогодние салаты, сообщает Zakon.kz.

Снявшись для новой обложки глянцевого журнала W Magazine, актриса продолжает продвигать свой постулат о том, что женщина в любом возрасте может быть сексуальной и желанной.

"Эта фотография, как оберег от бесконечных застолий", – мгновенно отреагировали комментаторы.

На обложке журнала звезда позирует в спортзале, стоя спиной к зеркалу. У нее в руках штанга, но наряд Деми явно не спортивный. И тем не менее комментаторы обратили внимание на ее пресс.

"Судя по прессу, она совсем не ела сельдь под шубой и оливье", – продолжали открещиваться от еды в комментариях интернет-пользователи.

Фото: wmagazine

В беседе с журналистами Мур, среди прочего, рассказала, почему согласилась на роль в нашумевшем фильме "Субстанция". В боди-хорроре режиссера Корали Фаржи Деми играет Элизабет, стареющую икону фитнеса. В отчаянной попытке вернуть молодость она вводит себе препарат, который позволяет ей вырастить более молодую версию себя по имени Сью.

"Читая сценарий, я был в равной степени тронута и поражена. Определенно потребовалось некоторое время, чтобы осмыслить и переварить его. Я думаю, что фильм о страхе того, что подумают другие люди, о том, что не соответствуют, о том, что сравнивают и отчаиваются. Эта идея действительно тронула меня и заставила меня захотеть вмешаться и исследовать глубины этой душевной боли", – объяснила она.

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