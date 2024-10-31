Деми Мур в Хэллоуин опубликовала жуткие фото
Фото: Instagram/demimoore
61-летняя американская актриса Деми Мур опубликовала жуткие фотографии, сообщает Zakon.kz.
Голивудская звезда 31 октября на своей странице в Instagram разместила снимки, снятые во время съемок нашумевшего фильма "Субстанция".
"Держала эти сокровища при себе, и сегодня кажется подходящим днем, чтобы ими поделиться. Счастливого Хэллоуина от Элизабет Спаркл", – написала Дэми Мур под постом.
Фильм "Субстанция" (The Substance) получил награду за лучший сценарий на 77-м Каннском кинофестивале в 2024 году. Критики высоко оценили работу режиссера и сценариста Корали Фаржа, а также актерскую игру Деми Мур в роли Элизабет Спаркл. Фильм был отмечен за смелое сочетание жанров боди-хоррора и сатиры, а также за глубокое исследование тем старения и давления общества на женщин.
Ранее Деми Мур рассказала о состоянии Брюса Уиллиса.
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