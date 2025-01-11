Ерке Есмахан показала свой роскошный отдых в Швейцарии

Популярная казахстанская певица Ерке Есмахан продолжает делиться красивыми кадрами своего семейного отпуска по Европе, сообщает Zakon.kz.

На этот раз артистка с мужем и детьми оказалась в Швейцарии.

"Бесконечная благодарность Аллаху за возможность увидеть самые красивые места мира. Все блага начинаются с намерения", – написала Есмахан под постом.

Поклонники певицы восхитились уровнем отдыха:

Дай Аллах нам и нашим семьям так путешествовать по стране.

Какая красота, моя мечта побывать в Швейцарии!

Очень красиво!

Ранее Ерке Есмахан в красивом красном платье и дорогих украшениях сходила в миланский театр La Scala.