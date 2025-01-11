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Культура и шоу-бизнес

Ерке Есмахан показала свой роскошный отдых в Швейцарии

Ерке Есмахан показала свой роскошный отдых в Швейцарии, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 20:07 Фото: Instagram/erke_esmahan
Популярная казахстанская певица Ерке Есмахан продолжает делиться красивыми кадрами своего семейного отпуска по Европе, сообщает Zakon.kz.

На этот раз артистка с мужем и детьми оказалась в Швейцарии. 

"Бесконечная благодарность Аллаху за возможность увидеть самые красивые места мира. Все блага начинаются с намерения", – написала Есмахан под постом. 

Поклонники певицы восхитились уровнем отдыха: 

  • Дай Аллах нам и нашим семьям так путешествовать по стране.
  • Какая красота, моя мечта побывать в Швейцарии!
  • Очень красиво!

Ранее Ерке Есмахан в красивом красном платье и дорогих украшениях сходила в миланский театр La Scala. 

Айсулу Омарова
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