Ерке Есмахан показала свой роскошный отдых в Швейцарии
Фото: Instagram/erke_esmahan
Популярная казахстанская певица Ерке Есмахан продолжает делиться красивыми кадрами своего семейного отпуска по Европе, сообщает Zakon.kz.
На этот раз артистка с мужем и детьми оказалась в Швейцарии.
"Бесконечная благодарность Аллаху за возможность увидеть самые красивые места мира. Все блага начинаются с намерения", – написала Есмахан под постом.
Поклонники певицы восхитились уровнем отдыха:
- Дай Аллах нам и нашим семьям так путешествовать по стране.
- Какая красота, моя мечта побывать в Швейцарии!
- Очень красиво!
Ранее Ерке Есмахан в красивом красном платье и дорогих украшениях сходила в миланский театр La Scala.
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