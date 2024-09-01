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Ерке Есмахан показала подросших детей

Ерке Есмахан показала подросших детей , фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 21:51 Фото: Instagram/erke_esmahan
39-летняя популярная казахстанская певица Ерке Есмахан 1 сентября опубликовала серию новых фотографий, сообщает Zakon.kz.

Артистка на своей странице в Instagram разместила семейные снимки в бежево-коричневых тонах. На фото Есмахан показала подросших детей и мужа – музыканта RaiM. 

"Коричневая осень. Как быстро летит время, можно почувствовать, глядя на нашу семью. Казалось, только вчера с шумом и весельем сыграли свадьбу. А вот сегодня мы стоим перед вами в полном составе. Бесконечная благодарность Аллаху!" – написала она под постом. 

Также певица пожелала своим подписчикам, чтобы учебный год был успешным.

"Пусть наши дети оправдают наши надежды и радуют нас своими достижениями", – заключила она.

Ранее Ерке Есмахан развеяла миф о беременности. 

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