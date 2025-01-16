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Культура и шоу-бизнес

Вышел дебютный трейлер сериала "Сорвиголова: Рожденный заново"

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 02:20 Фото: Х/DiscussingFilm
Marvel в двухминутном ролике показали основных персонажей сериала, сообщает Zakon.kz.

По сюжету адвокат-супергерой попытается помешать Кингпину – одному из крупных криминальных авторитетов Нью-Йорка, который хочет взять город под свой контроль. Сорвиголову вновь сыграл Чарли Кокс, а Кингпина – Винсент Д’Онофрио.

Джон Бернтал вернулся к роли Карателя, который должен помочь Сорвиголове в свершении правосудия. Шоу про адвоката-супергероя стартует 4 марта на Disney +.

Выпуск нового журнала GQ Hype посвятили недавней роли 51-летнего Броуди в фильме "Бруталист", которая принесла ему "Золотой глобус" в категории "Лучший актер".

Фото Алия Абди
Алия Абди
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