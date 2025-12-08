#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

"Пацаны": вышел трейлер финального сезона

Пацаны выходит в 2026 году, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 08:35 Фото: Х/Culture3ase
7 декабря появился двухминутный тизер пятого сезона "Пацанов" от студии Amazon Prime, который станет финальным для сериала, сообщает Zakon.kz.

По сюжету главных героев заключили в "Лагерь свободы", а Бутчер собирается использовать вирус, который должен уничтожить всех супергероев. На кадрах из тизера можно увидеть Дженсена Эклса в роли Солдатика, а также нового героя Джареда Падалеки. Это первое большое появление актерского дуэта на экране после сериала "Сверхъестественное".

Релиз шоу состоится 8 апреля 2026 года. В сезоне будет восемь эпизодов.

Ранее стало известно, что американский рэпер Асап Рокки сделал предложение руки и сердца, но не Рианне, а Трамп вручил награду Сильвестру Сталлоне.

Фото Алия Абди
Алия Абди
