"Пацаны": вышел трейлер финального сезона

7 декабря появился двухминутный тизер пятого сезона "Пацанов" от студии Amazon Prime, который станет финальным для сериала, сообщает Zakon.kz.

По сюжету главных героев заключили в "Лагерь свободы", а Бутчер собирается использовать вирус, который должен уничтожить всех супергероев. На кадрах из тизера можно увидеть Дженсена Эклса в роли Солдатика, а также нового героя Джареда Падалеки. Это первое большое появление актерского дуэта на экране после сериала "Сверхъестественное".

Релиз шоу состоится 8 апреля 2026 года. В сезоне будет восемь эпизодов.

