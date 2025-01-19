Дмитрий Маликов рассказал историю знакомства с женой

18 января известный российский исполнитель поделился историей знакомства со своей супругой Еленой Изаксон, сообщает Zakon.kz.

Со слов исполнителя, в этом ему помог знакомый, который задолжал артисту. Помимо него артист сетует на волю случая. Оказалось, что это случилось в 1992 году и Елена понравилась ему с первого взгляда.

"Я приехал в гости к знакомому как раз за долгом. В тот вечер во время общения супруга моего товарища показывала их семейный фотоальбом. И на одном из снимков я случайно увидел Лену. Дальше все как в тумане. С первого взгляда прекрасная незнакомка понравилась мне настолько, что я загорелся желанием встретиться и узнать эту девушку ближе! Про долг тут же забыл. Я почувствовал, что это судьба!" – эмоционально подписал архивные фотографии певец.

Когда Дмитрий делал предложение возлюбленной, у нее уже была дочь Ольга. Девочка подружилась с избранником матери, но никогда не называла его отцом. У супругов есть и общие дети. Это 24-летняя Стефания и Марк, который появился на свет в 2018 году благодаря суррогатной матери.

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