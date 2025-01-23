Ричард Гир с женой рассказали историю своей любви

Ричард Гир и его супруга Алехандра Силва поделились историей знакомства и подробностями семейной жизни, сообщает Zakon.kz.

Ричард и Алехандра начали встречаться в 2014 году в Италии. Алехандра управляла роскошным частным отелем, где останавливаются очень состоятельные люди и мировые знаменитости. Именно там, на отдыхе, у Гира и его будущей жены начался роман, пишет испанский журнал ELLE.

Так молодая испанская предпринимательница, дочь бывшего вице-президента футбольного клуба "Реал Мадрид" и актер поженились тайно в 2018 году.

Это была свадебная церемония в индийском стиле. Алехандра признавалась, что, когда актер впервые увидел ее в свадебном платье, он сказал, что она самая эффектная женщина из тех, что он когда-либо встречал в жизни.

"Мы счастливее, чем когда-либо", – говорит актер, недавно переехавший с супругой в Испанию. – Она, потому что она дома, и я, потому что если она счастлива, счастлив я".

Гир и его жена воспитывают двоих сыновей: пятилетнего Александра и четырехлетнего Джеймса.

"У нас одинаковые ценности, мы видим мир одинаково, и с первого момента мы чувствовали, что знали друг друга давно. Если это и случается, то случается всего один раз… Нас объединила карма наших прошлых жизней", – поделилась Алехандра.

Напарница Гира по фильму "Красотка" Джулия Робертс выставила на аукцион встречу с собой.