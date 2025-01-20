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Культура и шоу-бизнес

39-летняя Асель Сагатова в белом платье сорвала шквал комплиментов

39-летняя Асель Сагатова в белом платье сорвала шквал комплиментов, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2025 12:34 Фото: Instagram/asselsagatova
Казахстанская актриса Асель Сагатова в очередной раз порадовала армию поклонников. На этот раз она опубликовала небольшой видеоотрывок фотосессии, поразмышляв о счастье, сообщает Zakon.kz.

В описании к посту знаменитость уточнила, что все заслуживают счастье. Далее пошли философские размышления.

"Каждый человек приходит в этот мир с правом быть счастливым, но не каждый способен это счастье найти, принять или сохранить. Все в наших умах!"Асель Сагатова

Впрочем, у аудитории больше вызвал интерес образ актрисы, чем ее умозаключения.

Кто-то даже сравнил Сагатову с секс-символом 1950-х годов – Мэрилин Монро.

  • Красавица.
  • Какая вы красивая.
  • В 2025 году у меня для вас есть одно доброе пожелание. Пусть приумножится ваш достаток и ваше благосостояние!
  • Красавица Асель. Землячка моя, лучшая!
  • Милашка.
  • Как Мерилин Монро.
  • Такая жаным, – отмечают восхищенные пользователи Сети.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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