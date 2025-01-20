39-летняя Асель Сагатова в белом платье сорвала шквал комплиментов
Фото: Instagram/asselsagatova
Казахстанская актриса Асель Сагатова в очередной раз порадовала армию поклонников. На этот раз она опубликовала небольшой видеоотрывок фотосессии, поразмышляв о счастье, сообщает Zakon.kz.
В описании к посту знаменитость уточнила, что все заслуживают счастье. Далее пошли философские размышления.
"Каждый человек приходит в этот мир с правом быть счастливым, но не каждый способен это счастье найти, принять или сохранить. Все в наших умах!"Асель Сагатова
Впрочем, у аудитории больше вызвал интерес образ актрисы, чем ее умозаключения.
Кто-то даже сравнил Сагатову с секс-символом 1950-х годов – Мэрилин Монро.
- Красавица.
- Какая вы красивая.
- В 2025 году у меня для вас есть одно доброе пожелание. Пусть приумножится ваш достаток и ваше благосостояние!
- Красавица Асель. Землячка моя, лучшая!
- Милашка.
- Как Мерилин Монро.
- Такая жаным, – отмечают восхищенные пользователи Сети.
Ранее мы сообщали, что бывший долларовый миллиардер и дизайнер Канье Уэст в очередной раз доказал, что умеет не только провоцировать общественность, но и зарабатывать. На этот раз бюджетную обувь от его бренда Yeezy за сутки продали на 2,3 млн долларов (1,2 млрд тенге).
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