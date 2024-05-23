Мадина Садвакасова в белом платье собрала комплименты в Сети
Фото: Instagram/sadvakasovamadina
44-летняя казахстанская певица Мадина Садвакасова опубликовала новые фотографии и собрала множество комплиментов от своих поклонников, сообщает Zakon.kz.
Публикация была размещена 23 мая 2024 года на странице в Instagram.
"На вечеринке услышала разные слова и комплименты по поводу этого платья. А ваше мнение?" – обратилась поп-исполнительница к подписчикам.
Комментаторы не заставили долго себя ждать:
- Шикарная Мадина!
- Как вы прекрасны, Мадина!
- Казахстанская икона стиля!
- Как всегда обворожительна.
- Очень нежная и милая.
- Очень красиво, – отмечают пользователи Сети.
17 мая 2024 года Садвакасова попросила не называть ее апашкой. С таким заявлением она выступила после концерта певицы из США Николь Шерзингер.
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