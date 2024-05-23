Мадина Садвакасова в белом платье собрала комплименты в Сети

44-летняя казахстанская певица Мадина Садвакасова опубликовала новые фотографии и собрала множество комплиментов от своих поклонников, сообщает Zakon.kz.

Публикация была размещена 23 мая 2024 года на странице в Instagram.

"На вечеринке услышала разные слова и комплименты по поводу этого платья. А ваше мнение?" – обратилась поп-исполнительница к подписчикам.

Комментаторы не заставили долго себя ждать:

Шикарная Мадина!

Как вы прекрасны, Мадина!

Казахстанская икона стиля!

Как всегда обворожительна.

Очень нежная и милая.

Очень красиво, – отмечают пользователи Сети.

17 мая 2024 года Садвакасова попросила не называть ее апашкой. С таким заявлением она выступила после концерта певицы из США Николь Шерзингер.