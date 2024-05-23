Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Мадина Садвакасова в белом платье собрала комплименты в Сети

Мадина Садвакасова в белом платье собрала комплименты в Сети, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 20:15 Фото: Instagram/sadvakasovamadina
44-летняя казахстанская певица Мадина Садвакасова опубликовала новые фотографии и собрала множество комплиментов от своих поклонников, сообщает Zakon.kz.

Публикация была размещена 23 мая 2024 года на странице в Instagram.

"На вечеринке услышала разные слова и комплименты по поводу этого платья. А ваше мнение?" – обратилась поп-исполнительница к подписчикам.

Комментаторы не заставили долго себя ждать:

  • Шикарная Мадина!
  • Как вы прекрасны, Мадина!
  • Казахстанская икона стиля!
  • Как всегда обворожительна.
  • Очень нежная и милая.
  • Очень красиво, – отмечают пользователи Сети.

17 мая 2024 года Садвакасова попросила не называть ее апашкой. С таким заявлением она выступила после концерта певицы из США Николь Шерзингер.

Читайте также

Жена Али Окапова поделилась видео семейной вечеринки
Жена Али Окапова поделилась видео семейной вечеринки
В Туркестанской области нашли уникальные украшения эпохи государства Кангюй
Уникальные украшения возрастом более 2000 лет нашли в кургане в Туркестанской области
Самый известный клоун Казахстана в 71 год получил первую госнаграду
Самый известный клоун Казахстана в 71 год получил первую госнаграду
Анастасия Московчук
Садвакасова Мадина 2024 год Казахстанский шоу-бизнес
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление
Дождь со снегом и похолодание вновь вернутся в Казахстан
Дождь со снегом и похолодание вновь вернутся в Казахстан
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
Выпуск новой 10-тысячной купюры, как быстро нужно будет сдать старые банкноты, рассказали в Нацбанке РК
Выпуск новой 10-тысячной купюры: как быстро нужно будет сдать старые банкноты, рассказали в Нацбанке РК
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: