#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
511.67
582.38
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
511.67
582.38
6.53
Культура и шоу-бизнес

40-летняя Асель Сагатова сделала неожиданное заявление

40-летняя Асель Сагатова сделала неожиданное заявление, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 20:05 Фото: Instagram/asselsagatova
Известная казахстанская актриса Асель Сагатова удивила своих подписчиков в Instagram неожиданным признанием, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 4 июня 2025 года, 40-летняя Асель опубликовала видео, в котором предстала в дерзком образе.

"Удивительно, но факт: у меня всю жизнь была низкая самооценка. Возможно, это последнее, что вы могли бы обо мне подумать. Но все, что я делаю – на самом деле путь к принятию себя – путь к любви к себе", – призналась Сагатова.

Фолловеры не согласились с актрисой и попытались переубедить ее, закидав своего кумира комплиментами:

  • "Самая".
  • "Ты крутышка, Асель".
  • "Аселя, вы прекрасны".
  • "Аселя, вы очень красивая".
  • "У красивых людей почему-то всегда так".
  • "Асель в любом образе сногсшибательна".
  • "Да, женщина может быть сногсшибательной, успешной, знаменитой, но все это не показатель высокой самооценки, как думают многие. Я тоже в этом убедилась, удачного пути к себе".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 20:05
"Наконец-то 40": Асель Сагатова отмечает юбилей

7 мая 2025 года Асель Сагатова похвасталась количеством букетов, которые она получила на свой юбилей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Оксана Самойлова сообщила радостную новость и ошарашила фанатов
Культура и шоу-бизнес
19:04, Сегодня
Оксана Самойлова сообщила радостную новость и ошарашила фанатов
Баян Алагузова показала детское фото мужа
Культура и шоу-бизнес
18:36, Сегодня
Баян Алагузова показала детское фото мужа
Роза Рымбаева похвалила младшего сына, но балл все же снизила
Культура и шоу-бизнес
17:34, Сегодня
Роза Рымбаева похвалила младшего сына, но балл все же снизила
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: