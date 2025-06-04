40-летняя Асель Сагатова сделала неожиданное заявление

Известная казахстанская актриса Асель Сагатова удивила своих подписчиков в Instagram неожиданным признанием, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 4 июня 2025 года, 40-летняя Асель опубликовала видео, в котором предстала в дерзком образе.

"Удивительно, но факт: у меня всю жизнь была низкая самооценка. Возможно, это последнее, что вы могли бы обо мне подумать. Но все, что я делаю – на самом деле путь к принятию себя – путь к любви к себе", – призналась Сагатова.

Фолловеры не согласились с актрисой и попытались переубедить ее, закидав своего кумира комплиментами:

"Самая".

"Ты крутышка, Асель".

"Аселя, вы прекрасны".

"Аселя, вы очень красивая".

"У красивых людей почему-то всегда так".

"Асель в любом образе сногсшибательна".

"Да, женщина может быть сногсшибательной, успешной, знаменитой, но все это не показатель высокой самооценки, как думают многие. Я тоже в этом убедилась, удачного пути к себе".

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