40-летняя Асель Сагатова сделала неожиданное заявление
Фото: Instagram/asselsagatova
Известная казахстанская актриса Асель Сагатова удивила своих подписчиков в Instagram неожиданным признанием, сообщает Zakon.kz.
Сегодня, 4 июня 2025 года, 40-летняя Асель опубликовала видео, в котором предстала в дерзком образе.
"Удивительно, но факт: у меня всю жизнь была низкая самооценка. Возможно, это последнее, что вы могли бы обо мне подумать. Но все, что я делаю – на самом деле путь к принятию себя – путь к любви к себе", – призналась Сагатова.
Фолловеры не согласились с актрисой и попытались переубедить ее, закидав своего кумира комплиментами:
- "Самая".
- "Ты крутышка, Асель".
- "Аселя, вы прекрасны".
- "Аселя, вы очень красивая".
- "У красивых людей почему-то всегда так".
- "Асель в любом образе сногсшибательна".
- "Да, женщина может быть сногсшибательной, успешной, знаменитой, но все это не показатель высокой самооценки, как думают многие. Я тоже в этом убедилась, удачного пути к себе".
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