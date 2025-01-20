Гоша Куценко вышел на связь после новостей об убийстве в его авто

В принадлежащем Гоше Куценко "Запорожце" обнаружили тело женщины с резаными ранами. Подозреваемого задержали и он признал вину. Сам актер впервые вышел на связь после страшных новостей и рассказал, что находится на съемках в Ессентуках, сообщает Zakon.kz.

57-летний актер фильма "Любовь-морковь" записал видеообращение, опубликовав его на личной странице в Telegram. Заслуженный артист России был краток:

"Узнал эту новость на съемках в экспедиции. Убийца задержан. Мои соболезнования родным погибшей".

Ранее стало известно, что труп женщины обнаружили в "Запорожце" во дворе одного из московских домов на Кутузовском проспекте. В пресс-службе столичной прокуратуры подчеркнули, что подозреваемого – мужчину 1994 года рождения – задержали.

По данным правоохранителей, он нанес не менее 12 ран женщине после распития спиртных напитков.

"После чего подозреваемый с целью сокрытия следов преступления переместил тело в припаркованный автомобиль", – рассказали в управлении Следственного комитета по Москве.

"Запорожец" певец купил себе в 2019 году в память о родном городе Запорожье. Актер регулярно ездил на машине по улицам Москвы. Артист выбрал машину в голубом цвете, так как этот тон неагрессивный и заставляет улыбаться других водителей на дорогах.