Гоша Куценко грубо отреагировал на вопрос о мертвой женщине в его авто
Фото: Instagram/goshakutsenko_official
18 февраля на премьере фильма "Красный шелк" российский актер Гоша Куценко демонстративно показал журналистам средний палец. Так он ответил на вопрос о трупе в своей машине, сообщает Zakon.kz.
О трагических событиях стало известно чуть меньше месяца назад. Тогда в автомобиле звезды обнаружили изувеченное тело женщины.
"Что в итоге стало с той машиной, про которую все писали?" – спросила у Куценко одна из журналисток, работавших на красной дорожке.
Чтобы ответить на этот вопрос, Гоша не смог подобрать подходящих слов, зато показал неприличный жест.
До этого он комментировал ситуацию. 57-летний актер фильма "Любовь-морковь" записал видеообращение по этому поводу, опубликовав его в Telegram.
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