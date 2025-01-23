Мадина Садвакасова предстала в "новых" образах и восхитила поклонников

Известная казахстанская поп-исполнительница Мадина Садвакасова накануне, 22 января 2025 года, порадовала поклонников новой публикацией в Instagram, где показала, какой ее видит искусственный интеллект, сообщает Zakon.kz.

Под серией черно-белых снимков 45-летняя артистка сразу же отметила: "Это не я, это ИИ".

"Похожа на себя? Мне нравится. Мне идут такие образы?" – спросила Мадина Садвакасова у подписчиков.

Фолловеров "новые" образы певицы восхитили. Но некоторые из них отметили, что живые фото лучше:

"Красотка просто".

"Живые фото лучше".

"Супер! Это точно ты".

"Наша очень красивая девушка".

"Похоже все: формы, овал, скулы".

"Вы разве не были такой когда-то".

Сама Мадина в Stories поделилась мнением, заменит ли ИИ людей.

"Живые люди, живые эмоции, талантливые художники, фотографы, стилисты. Вы думаете, это все сможет заменить ИИ? Нет! Говорю я! Никогда!" – подчеркнула она.

Фото: Instagram/sadvakasovamadina

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