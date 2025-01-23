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Культура и шоу-бизнес

Мадина Садвакасова предстала в "новых" образах и восхитила поклонников

Мадина Садвакасова предстала в &quot;новых&quot; образах и восхитила поклонников, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 09:33 Фото: Instagram/isa.maitpas
Известная казахстанская поп-исполнительница Мадина Садвакасова накануне, 22 января 2025 года, порадовала поклонников новой публикацией в Instagram, где показала, какой ее видит искусственный интеллект, сообщает Zakon.kz.

Под серией черно-белых снимков 45-летняя артистка сразу же отметила: "Это не я, это ИИ".

"Похожа на себя? Мне нравится. Мне идут такие образы?" – спросила Мадина Садвакасова у подписчиков.

Фолловеров "новые" образы певицы восхитили. Но некоторые из них отметили, что живые фото лучше:

  • "Красотка просто".
  • "Живые фото лучше".
  • "Супер! Это точно ты".
  • "Наша очень красивая девушка".
  • "Похоже все: формы, овал, скулы".
  • "Вы разве не были такой когда-то".

Сама Мадина в Stories поделилась мнением, заменит ли ИИ людей.

"Живые люди, живые эмоции, талантливые художники, фотографы, стилисты. Вы думаете, это все сможет заменить ИИ? Нет! Говорю я! Никогда!" – подчеркнула она.

Фото: Instagram/sadvakasovamadina

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8 января 2025 года Мадина Садвакасова опубликовала первый за 2025 год пост в Instagram. Пропавшая из соцсетей 45-летняя артистка объяснила причину своего отсутствия тем, что улетела с мужем и сыном на отдых.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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