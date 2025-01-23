Мадина Садвакасова предстала в "новых" образах и восхитила поклонников
Фото: Instagram/isa.maitpas
Известная казахстанская поп-исполнительница Мадина Садвакасова накануне, 22 января 2025 года, порадовала поклонников новой публикацией в Instagram, где показала, какой ее видит искусственный интеллект, сообщает Zakon.kz.
Под серией черно-белых снимков 45-летняя артистка сразу же отметила: "Это не я, это ИИ".
"Похожа на себя? Мне нравится. Мне идут такие образы?" – спросила Мадина Садвакасова у подписчиков.
Фолловеров "новые" образы певицы восхитили. Но некоторые из них отметили, что живые фото лучше:
- "Красотка просто".
- "Живые фото лучше".
- "Супер! Это точно ты".
- "Наша очень красивая девушка".
- "Похоже все: формы, овал, скулы".
- "Вы разве не были такой когда-то".
Сама Мадина в Stories поделилась мнением, заменит ли ИИ людей.
"Живые люди, живые эмоции, талантливые художники, фотографы, стилисты. Вы думаете, это все сможет заменить ИИ? Нет! Говорю я! Никогда!" – подчеркнула она.
Фото: Instagram/sadvakasovamadina
8 января 2025 года Мадина Садвакасова опубликовала первый за 2025 год пост в Instagram. Пропавшая из соцсетей 45-летняя артистка объяснила причину своего отсутствия тем, что улетела с мужем и сыном на отдых.
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