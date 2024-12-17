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Культура и шоу-бизнес

Мадина Садвакасова показала новый образ и вынудила фанатов отписаться

Мадина Садвакасова показала новый образ и вынудила фанатов отписаться, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 10:23 Фото: Instagram/sadvakasovamadina
Казахстанская поп-исполнительница Мадина Садвакасова поспешила поделиться кадрами новой фотосессии с армией поклонников. Ее смелый образ пришелся по душе не всем подписчикам, сообщает Zakon.kz.

В подписи к посту на странице в Instagram за 16 декабря 2024 года Садвакасова оставила пословицу: "Терпение – золото".

Многие комментаторы поспешили заявить, что отписываются. Тем более, как они уточнили, "пиджак ей великоват".

Впрочем, большинство пользователей Сети оставили ряд комплиментов актрисе. Уточнив, что на этих снимках ей словно 18 лет.

  • Вы – великолепны.
  • Мадина – красотка.
  • Бомба.
  • Отпад.
  • Дерзкая.

8 ноября Садвакасова поделилась с поклонниками несказанно радостной новостью. Счастливая артистка заявила, что получила визу в США на 10 лет.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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