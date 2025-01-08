"Год начался с необъяснимых чувств": пропавшая из соцсетей Мадина Садвакасова вышла на связь

Известная казахстанская поп-исполнительница Мадина Садвакасова сегодня, 8 января, опубликовала первый за 2025 год пост в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Пропавшая из соцсетей 45-летняя артистка объяснила причину своего отсутствия тем, что улетела с мужем и сыном на отдых.

"Первый пост в 2025-м! Мы встретили новый год и в ту же ночь улетели на Шри-Ланку. Если честно, еще не можем понять, нравится ли нам тут или мы хотим поскорее вернуться. Природа – красота, а море, погода – очень жарко. Искупались с большими черепахами, которых ранее не видели, прокатились в знаменитом поезде, ощутив себя цыганами, ходим втроем туда-сюда. Все интересно, необычно, но будто чего-то не хватает. Если посмотреть на фото, все будто супер. Год начался с таких необъяснимых чувств! Как у вас? Что вы делаете?" – написала под публикацией Мадина Садвакасова.

Подписчики пожелали певице и ее семье хорошего отдыха, а также предположили, где бы ей понравилось больше:

"Красота".

"Хорошего вам отдыха".

"Лучше Дубай, Катар или Турция".

"Вам, кажется, понравится на Фукуоке, Вьетнам".

"Какие классные теплые фотографии. У нас в Астане холодно".

"Будьте счастливы. С Новым годом вас. Пусть всегда ваши дороги будут открытыми".

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