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Культура и шоу-бизнес

"Год начался с необъяснимых чувств": пропавшая из соцсетей Мадина Садвакасова вышла на связь

&quot;Год начался с необъяснимых чувств&quot;: пропавшая из соцсетей Мадина Садвакасова вышла на связь, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 11:35 Фото: Instagram/isa.maitpas
Известная казахстанская поп-исполнительница Мадина Садвакасова сегодня, 8 января, опубликовала первый за 2025 год пост в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Пропавшая из соцсетей 45-летняя артистка объяснила причину своего отсутствия тем, что улетела с мужем и сыном на отдых.

"Первый пост в 2025-м! Мы встретили новый год и в ту же ночь улетели на Шри-Ланку. Если честно, еще не можем понять, нравится ли нам тут или мы хотим поскорее вернуться. Природа – красота, а море, погода – очень жарко. Искупались с большими черепахами, которых ранее не видели, прокатились в знаменитом поезде, ощутив себя цыганами, ходим втроем туда-сюда. Все интересно, необычно, но будто чего-то не хватает. Если посмотреть на фото, все будто супер. Год начался с таких необъяснимых чувств! Как у вас? Что вы делаете?" – написала под публикацией Мадина Садвакасова.

Подписчики пожелали певице и ее семье хорошего отдыха, а также предположили, где бы ей понравилось больше:

  • "Красота".
  • "Хорошего вам отдыха".
  • "Лучше Дубай, Катар или Турция".
  • "Вам, кажется, понравится на Фукуоке, Вьетнам".
  • "Какие классные теплые фотографии. У нас в Астане холодно".
  • "Будьте счастливы. С Новым годом вас. Пусть всегда ваши дороги будут открытыми".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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