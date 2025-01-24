Российский актер Юра Борисов получил номинацию на "Оскар"
Фото: ELLE
После череды номинаций российского актера Юры Борисова на престижные премии его поклонники замерли – оценит ли игру артиста в нашумевшей "Аноре" американская киноакадемия, сообщает Zakon.kz.
Имя Юрия Борисова уже находится в списке номинантов – он поборется за звание "Лучший актер второго плана". В Сети вирусится архивное интервью Борисова, в котором тот говорит, что никогда не будет в одном ряду с зарубежными актерами.
Фото: wikipedia
А теперь он появился в утренней передаче Good Morning America. В эфир он вышел вместе с семьей – женой Анной и двумя дочками.
Он рассказал, что прослушал имена других номинантов, поскольку супруга начала кричать и плакать. Артист обменялся поздравлениями с Майки Мэдисон, которую номинировали на лучшую женскую роль.
Ранее сообщалось, что Деми Мур тоже впервые номинировали на премию "Оскар".
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