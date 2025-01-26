Никита Кологривый саркастично отреагировал на номинацию Юры Борисова на "Оскар"
Фото: Instagram/n.kologrivyy
Российский актер Никита Кологривый оригинально отреагировал на номинацию своего коллеги Юры Борисова на "Оскар". В ответ на эту новость он опубликовал мем, сообщает Zakon.kz.
Новость о том, что Юру Борисова номинировали на премию "Оскар" за роль в фильме "Анора", взорвала русскоязычный сегмент интернета. Актера поздравляют родные, друзья, фанаты – и конечно же, коллеги по цеху.
Звезда "Слова пацана" не стал распыляться и просто опубликовал в сторис в Instagram мем, который показывает его отношении к премии Американской киноакадемии.
Фото: Instagram/n.kologrivyy
Вот только самоиронию скандального актера оценили далеко не все. Кто-то обвинил артиста в надменности, а другие похвалили за юмор.
Ранее сообщалось, что российский актер Юра Борисов получил номинацию на "Оскар".
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