#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
517.84
543.11
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
517.84
543.11
5.28
Культура и шоу-бизнес

Никита Кологривый саркастично отреагировал на номинацию Юры Борисова на "Оскар"

Никита Кологривый отреагировал мемом на номинацию Юры Борисова на &quot;Оскар&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2025 05:57 Фото: Instagram/n.kologrivyy
Российский актер Никита Кологривый оригинально отреагировал на номинацию своего коллеги Юры Борисова на "Оскар". В ответ на эту новость он опубликовал мем, сообщает Zakon.kz.

Новость о том, что Юру Борисова номинировали на премию "Оскар" за роль в фильме "Анора", взорвала русскоязычный сегмент интернета. Актера поздравляют родные, друзья, фанаты – и конечно же, коллеги по цеху.

Звезда "Слова пацана" не стал распыляться и просто опубликовал в сторис в Instagram мем, который показывает его отношении к премии Американской киноакадемии.

Фото: Instagram/n.kologrivyy

Вот только самоиронию скандального актера оценили далеко не все. Кто-то обвинил артиста в надменности, а другие похвалили за юмор.

Ранее сообщалось, что российский актер Юра Борисов получил номинацию на "Оскар".

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Лариса Долина высказала свое мнение о внучке-певице
Культура и шоу-бизнес
03:59, 26 января 2025
Лариса Долина высказала свое мнение о внучке-певице
Татьяна Буланова в эфире обратилась к молодому мужу, которого давно не видела
Культура и шоу-бизнес
01:54, 26 января 2025
Татьяна Буланова в эфире обратилась к молодому мужу, которого давно не видела
Подольская в купальнике на Мальдивах исполнила хит из "Титаника" и взорвала соцсети
Культура и шоу-бизнес
23:11, 25 января 2025
Подольская в купальнике на Мальдивах исполнила хит из "Титаника" и взорвала соцсети
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: